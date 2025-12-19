Escogen a Johan Hernández Atelier como empresa de chacabanas del año en NYC

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La empresa «Johan Hernández Atelier», de capital dominicano, ubicada en el Alto Manhattan, fue escogida como tienda del año en confecciones de chacabanas, tanto de hombres y mujeres, entre otros artículos.

Asi lo hicieron saber dominicanos que se desempeñan en diferentes profesiones y fueran sondeados por este reportero.

La prestigiosa empresa, visitada en los últimos tiempos por personalidades del mundo politico, artístico, empresarial, altos funcionarios de NYC, periodistas, comerciantes y ciudadanos comunes para hacerse sus «chacabanas».

Entre las personalidades que visten de su tienda, ubicada en el 611 de la calle 207, esquina Broadway, figuran el ex gobernador de NY y candidato a la alcaldía de NYC, Andrew Cuomo; el alcalde Eric Adams; el congresista Adriano Espaillat, los artistas Anthony Santos, Rafa Rosario y Frank Reyes.

Asimismo, el ex alcalde Bill de Blasio, Jeffrey García, actual director de la Oficina de Vida Nocturna en la Gran Manzana y el locutor Jochy Santos. El autor de esta crónica figura entre sus clientes.

A Hernández Atelier se le identifica como el «rey de las chacabanas» en la urbe. Ha introducido estilos modernos y colores de vestir, casual y elegante para cualquier ocasión.

Ha expresado que tiene un nuevo concepto para sus confecciones, utilizando tejidos exóticos y poco convencionales como el Denim y otros elementos especiales al gusto del cliente.

Confecciona a la medida en más de 32 colores, seleccionando tejidos desde lino, algodón y piqué. También presenta un extenso catálogo, destacándose la diversidad en sus creaciones.

Por su profesionalidad en la alta costura ha recibido reconocimientos del Senado y Asamblea del estado de NY, y de varias instituciones de profesionales y comunitarias.