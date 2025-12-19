Destacado
Escogen a Johan Hernández Atelier como empresa de chacabanas del año en NYC
La prestigiosa empresa, visitada en los últimos tiempos por personalidades del mundo politico, artístico, empresarial, altos funcionarios de NYC, periodistas, comerciantes y ciudadanos comunes para hacerse sus «chacabanas».
Nueva York. La empresa «Johan Hernández Atelier», de capital dominicano, ubicada en el Alto Manhattan, fue escogida como tienda del año en confecciones de chacabanas, tanto de hombres y mujeres, entre otros artículos.
Asi lo hicieron saber dominicanos que se desempeñan en diferentes profesiones y fueran sondeados por este reportero.
La prestigiosa empresa, visitada en los últimos tiempos por personalidades del mundo politico, artístico, empresarial, altos funcionarios de NYC, periodistas, comerciantes y ciudadanos comunes para hacerse sus «chacabanas».
Entre las personalidades que visten de su tienda, ubicada en el 611 de la calle 207, esquina Broadway, figuran el ex gobernador de NY y candidato a la alcaldía de NYC, Andrew Cuomo; el alcalde Eric Adams; el congresista Adriano Espaillat, los artistas Anthony Santos, Rafa Rosario y Frank Reyes.
Asimismo, el ex alcalde Bill de Blasio, Jeffrey García, actual director de la Oficina de Vida Nocturna en la Gran Manzana y el locutor Jochy Santos. El autor de esta crónica figura entre sus clientes.
A Hernández Atelier se le identifica como el «rey de las chacabanas» en la urbe. Ha introducido estilos modernos y colores de vestir, casual y elegante para cualquier ocasión.
Ha expresado que tiene un nuevo concepto para sus confecciones, utilizando tejidos exóticos y poco convencionales como el Denim y otros elementos especiales al gusto del cliente.
Confecciona a la medida en más de 32 colores, seleccionando tejidos desde lino, algodón y piqué. También presenta un extenso catálogo, destacándose la diversidad en sus creaciones.
Por su profesionalidad en la alta costura ha recibido reconocimientos del Senado y Asamblea del estado de NY, y de varias instituciones de profesionales y comunitarias.