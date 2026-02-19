Estados Unidos alerta de un aumento de secuestros para pedir rescates en Haití

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Puerto Príncipe. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que viajen a Haití sobre un aumento de secuestros para pedir rescates en Puerto Príncipe e incidentes de "secuestradores que se hacen pasar por agentes de policía".

"Limite todos los viajes innecesarios e informe siempre a alguien de dónde va y a qué hora espera regresar", añadió un mensaje de la oficina de Asuntos Consulares del Gobierno estadounidense difundido en las últimas horas en X.

La autoridad estadounidense pidió a los ciudadanos que no conduzcan solos y les recordó que la advertencia de viaje para Haití es de "nivel 4: no viajar".

Además, recomendó a aquellos que se encuentren en la capital haitiana "mantener un perfil bajo", "limitar los viajes innecesarios e "informar siempre a alguien a dónde va y a qué hora se espera regresar".

Asimismo, exhortó a especificar cómo cada ciudadano "confirmará que se encuentra bien (mensajes de texto, llamadas, etc.), con qué frecuencia y a quién contactará primero para compartir la información".

Haití vive una crisis política y social severa, y según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), casi 6.000 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

Este miércoles, Estados Unidos anunció una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la captura del haitiano Johnson André, alias Izo, líder de la banda conocida como 5 Segond.

Alias 'Izo' es buscado por la Policía Nacional de Haití (PNH) por asesinato, secuestro para obtener rescate, posesión ilegal de armas de fuego, desvío de camiones de mercancías y asociación ilícita.

André y su banda son señalados como responsables directos de 1.035 casos documentados de violencia sexual solo en el año 2022.