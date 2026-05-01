Excongresista de EE.UU. vinculado con Maduro, hallado culpable de conspiración

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Miami. El excongresista de Florida David Rivera fue hallado este viernes culpable de conspiración con relación a una campaña que intentaba influir ante el Gobierno estadounidense para suavizar las sanciones al régimen chavista de Nicolás Maduro durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

Rivera también fue condenado por registrarse como agente extranjero y por lavado de dinero, junto a la asesora política Esther Nuhfer, y se enfrenta a una pena de 10 años en prisión, en un juicio con jurado que comenzó hace cinco semanas en Miami y en el que el actual secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, fue una de las personas que testificó contra el excongresista.

Nicolás Maduro.EFE/Miguel Gutiérrez

Esta acusación contrastaba con la imagen que el excongresista republicano trataba de transmitir al exterior, de extrema dureza contra los regímenes en Cuba y Venezuela.

«Su imagen pública era la de un anticomunista, pero estuvo trabajando para el régimen de Maduro todo el tiempo, y lo sabía», dijo el fiscal Roger Cruz durante el juicio, según declaraciones recogidas por el diario Miami Herald.

Rivera se había declarado inocente y defendió que estaba intentando derrocar el Gobierno de Maduro. También alegó que no tenía la obligación de registrarse como agente extranjero porque su contrato era con la rama estadounidense de la petrolera estatal venezolana.