Exfiscal de EEUU se niega a comparecer por el caso Epstein

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Washington. EFE.

La exfiscal general de EEUU, Pam Bondi, optó por desafiar a la Cámara de Representantes al no comparecer la próxima semana ante su Comité de Supervisión, donde estaba citada a declarar en el marco de las indagaciones sobre el caso del delincuente sexual confeso, Jeffrey Epstein.

Bondi, que fue retirara de su cargo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada, había sido citada para testificar ante la Cámara Baja el próximo 14 de abril por una convocatoria bipartidista. Sin embargo, un portavoz del Comité de Supervisión declaró que el Departamento de Justicia informó ayer que Bondi no comparecería porque ya no es fiscal general, pese a que después de su cese el jueves 2 de abril se especificó que debía acudir a la Cámara en cualquier caso.

El portavoz añadió que el comité se pondrá en contacto con el abogado personal de Bondi “para analizar próximos pasos”, ya que con esta decisión su comparecencia queda en el aire.

La ex fiscal general se enfrenta a las críticas por sus errores en el manejo de la investigación del caso Epstein, que fueron considerados además uno de los factores determinantes para que Trump prescindiera de ella en su administración.

Su intervención en una audiencia de la Comité Judicial de la Cámara de Representantes en febrero fue polémica, se mostró muy combativa.