Exhortan a bodegueros NY abrir negocios lo más que puedan ante la inclemencia del tiempo

Nueva York. El presidente de la organización de Bodegueros Unidos de América (UBA), Radhamés Rodríguez, exhorta a los más de 14 mil miembros de la entidad en el Estado, en su mayoría dominicanos, abrir sus negocios lo más que puedan para servir a las comunidades ante la inclemencia del tiempo.

Destacó que las bodegas son el “corazón y alma de cada vecindario” y los bodegueros han sido históricamente los primeros en responder ante cualquier crisis en sus comunidades, desde apagones hasta emergencias sanitarias; y ahora más que nunca ante esta gran tormenta invernal y frío ártico histórico que azota NY y otros Estados, afectando en conjunto a más de 170 millones de personas.

Ante la tormenta de nieve y congelante frío, la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia lo que les permite agilizar la movilización de recursos para enfrentar la tormenta.

Los neoyorquinos pueden llamar al 311 si observan a una persona en la calle que podría necesitar ayuda o si su edificio no cuenta con calefacción adecuada.

El alcalde Zohran Mamdani anunció que la ciudad está organizando la mayor operación de lucha contra la nieve del país, que incluye 700 esparcidores de sal con 317 millones de kilos de sal, 2,200 máquinas quitanieves y docenas de quitanieves para carriles bici, indicó Rodríguez.

“Las bodegas son mucho más que tiendas, son puntos de encuentro, espacios de confianza y símbolos del trabajo duro entre nuestras comunidades inmigrantes, y estamos para servirles”, dijo.

Rodríguez reiteró la importancia de garantizar la seguridad en las bodegas, señalando que son espacios frecuentados diariamente por niños, jóvenes, adultos mayores, y deben ser reconocidas como zonas de servicios 24/7 dentro de cada comunidad.

Especificó que UBA es una organización sin fines de lucro que representa los intereses de más de 14,000 bodegas. Su misión es fortalecer los bodegueros, promover la seguridad comunitaria y apoyar políticas públicas que favorezcan el desarrollo de sus negocios para brindar mejor servicios en cada vecindario.