Alarmante

Expresan preocupación por aumento agresiones físicas en NYC contra personas mayores

Nueva York.  El asesor de seguros de salud (Medicaid y Medicare) en esta ciudad, Jaime Vargas, que ofrece servicios gratuitos a miles de envejecientes anualmente en el Alto Manhattan, expresa preocupación por el aumento de agresiones físicas y otros actos de violencia contra personas mayores.

El reconocido Brokerage hace un llamado urgente a las autoridades neoyorkinas para que refuercen la seguridad en las zonas más transitadas por envejecientes, especialmente en esta época del año, cuando muchos de ellos salen a las calles en busca de alimentos, medicinas y artículos para celebrar el «Día de Acción de Gracias y Navidad».

El líder comunitario precisa: «estos incidentes nos llenan de tristeza y nos deben hacer reflexionar como sociedad, porque nuestros envejecientes son el tesoro más valioso de nuestras comunidades; merecen respeto, protección y consideración».

Ellos han trabajado toda una vida para construir la ciudad que hoy disfrutamos; no podemos permitir que la violencia o la indiferencia les robe su tranquilidad», sostiene Vargas.

Enfatiza que los adultos mayores suelen ser más vulnerables física y emocionalmente y que los recientes casos de agresiones en la Gran Manzana deben prender las alarmas entre las autoridades». «Es lamentable ver cómo personas mayores son empujadas, golpeadas o asaltadas sin motivos», indica.

Vargas exhorta a los líderes electos, la Policía y a los ciudadanos que se unan en una campaña de solidaridad y vigilancia para protegerlos», asimismo a los familiares de los envejecientes que traten de acompañarlos en cada momento de sus salidas», agregó.

Ofrece sus servicios gratuitos a la comunidad en su oficina, con más de 40 años, ubicada en el 1286 de la avenida Saint Nicholas, entre las calles 174 y 175, en Washington Heights. Teléfono: (212) 923-4040.

El NYPD exhorta a la comunidad a denunciar cualquier incidente de agresión o abuso contra envejecientes al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782, enviando información confidencial a www.crimestoppers.nypdonline.org o en la red X a @NYPDTips.

