FBI extradita a cuatro dominicanos por estafa a adultos mayores desde RD

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que cuatro ciudadanos dominicanos fueron extraditados a Estados Unidos por su presunta participación en una operación transnacional de estafa telefónica que afectó a cientos de adultos mayores en territorio estadounidense.

La investigación, liderada por la oficina del FBI en Boston, reveló que los imputados operaban desde un centro de llamadas en República Dominicana, donde engañaban a personas mayores haciéndoles creer que debían realizar pagos urgentes o transferencias de dinero bajo falsas premisas.

 Reacción pública y defensa de víctimas vulnerables

El comentarista político Dan Bongino, exagente del Servicio Secreto, reaccionó al anuncio agradeciendo al FBI Boston y sus aliados por “honrar, proteger y defender a los ciudadanos mayores de Estados Unidos”, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (@FBIDDBongino).

 Crimen organizado y cooperación internacional

