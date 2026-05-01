FBI ofrece de 30 mil dolares de recompensa por Rodolfo Mantilla

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) anunció este viernes que ofrece una recompensa de hasta 30,000 dólares por información que conduzca al arresto y condena de Rodolfo Mantilla.

La agencia instó a cualquier persona que tenga datos sobre su paradero a comunicarse al número 1-800-CALL-FBI, visitar el portal oficial tips.fbi.gov o acudir a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

El caso ha sido catalogado como prioritario por las autoridades, que buscan la colaboración ciudadana para dar con Mantilla. El FBI enfatizó que toda información recibida será tratada con confidencialidad y puede resultar clave para avanzar en el proceso judicial.