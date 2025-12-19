Fiesta navideña de los «300 con Leonel» en NYC supera las de varias instituciones en conjunto

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La tradicional fiesta navideña del Proyecto «300 con Leonel», que dirige Geraldo Rosario, celebrada el pasado día 7 en esta ciudad, ha superado en conjunto la asistencia de varias festividades de reconocidas instituciones.

Observadores políticos quisqueyanos en el Alto Manhattan y El Bronx, condados donde reside el 75% de los connacionales residentes en la Gran Manzana, afirman que los encuentros navideños efectuados por el Consulado de RD en NY; el que le hiciera el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo) a sus seguidores en NYC en el restaurant 809, en Manhattan.

Asimismo, el que hiciera el diputado del PRM por la circunscripción 1-USA, Cirilo Moronta, en el mismo lugar; el del PRM en su local principal en El Bronx; del PLD en el restaurant Casa del Mar, en El Bronx; de la entidad «Prensa & Comunidad Hispana» (PreCoHis), en El Bronx.

El de la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY) y el de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), en conjunto no superaron la asistencia de los «300».

La asistencia al evento de los «300» se calculó entre 1,100 y 1,300 seguidores del ex presidente Leonel Fernandez. Dentro del ambiente se rifaron electrodomésticos, como en las demás fiestas.

Aprovechando el escenario, miembros del movimiento realizaron un acto simbólico de reclamo para llamar la atención sobre las condiciones de precariedad en los servicios de electricidad, agua, salud y transporte en la RD. Señalaron que dichas deficiencias impactan severamente la calidad de vida y que es un deber ciudadano manifestarse de manera cívica por mejoras reales.

El doctor Fernández dirigió un mensaje a los presents. Asistieron como invitados especiales, los miembros de la Dirección Política, César Fernández, Keyla Reina, Ingrid Mendoza y Nélsida Marmolejos.

Los maestros de ceremonias fueron Lirisi Mármol, Julio Jiménez y Wascarina Cabral. Los presentes disfrutaron de un amplio y variado bufete, una orquesta en vivo, diferentes bebidas alcohólicas y gaseosas. La actividad se efectuó en los amplios salones de Beverly Hills Manor, en El Bronx.