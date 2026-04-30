Fiscal General de NY respalda reelección de Adriano Espaillat y destaca su liderazgo

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La fiscal general de estado, Letitia James, expresó su firme respaldo a la reelección del congresista Adriano Espaillat, resaltando su liderazgo y defensa constante de las comunidades inmigrantes y trabajadoras.

Espaillat representa el Distrito 13 que comprende los sectores de Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Harlem, Marble Hill y el noroeste del Bronx, que conforman dicho distrito, el cual tiene 778.141 habitantes, de los cuales el 51,3 % es hispano, y el 83,5 % de sus residentes son ciudadanos estadounidenses.

James al afirmar su apoyo sostuvo: “Estoy orgullosa de haber venido a Washington Heights para respaldar a Espaillat al Congreso”.

“La razón es clara: necesitamos más miembros del Congreso que digan la verdad frente al poder”, afirmó.

“Hoy más que nunca, debemos dejar claro a las personas -especialmente a los inmigrantes que aportan tanto a nuestra economía- que deben sentirse seguras en sus hogares, que no deben ser separadas y que sus hijos no deben ser apartados de sus familias”, aseveró.

“Lo que necesitamos son funcionarios electos que se atrevan a decirle esto directamente al Presidente y a su administración”. Yo estoy con Adriano Espaillat, y usted también debería estarlo”, concluyó James.

El congresista el primer exinmigrante indocumentado en llegar al Congreso, consolidándose como una voz influyente en temas de inmigración y justicia social, durante su gestión, ha impulsado iniciativas clave en favor de la vivienda asequible, la equidad económica, los derechos de los inmigrantes, incluyendo la defensa de una reforma migratoria integral y el acceso a representación legal para personas en procesos migratorios.

Ha impulsado inversiones federales millonarias en su Distrito para beneficiar directamente a ss residentes.

US$7.7 mil millones para el Metro de la Segunda Avenida. $1.6 mil millones en subvenciones federales. $14.1 millones destinados a proyectos comunitarios solo en el 2026. $40 millones para el desarrollo del Centro Cultural del Alto Manhattan.

Ha asignado recursos para transformar espacios como City College of NY en centros de capacitación laboral, creando oportunidades concretas para jóvenes, incluidos muchos de origen dominicano.

Apoyo directo con cerca de US$ 1 millón al centro RAIN Tolentine Senior Center, impactando positivamente a cientos de envejecientes en la comunidad; ha organizado jornadas de vacunación en el distrito, defendido programas como Medicaid y Medicare y ha protegido beneficios alimentarios fundamentales para familias trabajadoras.

El respaldo de la fiscal general se suma al de diversos líderes políticos y comunitarios que reconocen en Espaillat a un defensor consistente de la justicia social, el desarrollo económico y la dignidad de las familias inmigrantes en USA.

Recientemente, el “Equipo Los 6”, que dirige desde hace más de una década el autor de esta crónica en NYC, realizó una encuesta con el fin de determinar la preferencia de los ocho aspirantes al Congreso por el D-13, donde Espaillat busca la reelección, y obtuvo el 65,49 % de la intención del voto.