Frío ártico arropará estados costa Este USA

Nueva York. Un extenso sistema de aire ártico descenderá desde Canadá esta semana, provocando un marcado desplome de temperaturas en la costa este de Estados Unidos, que integran los estados de NY, NJ, Pensilvania, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts, entre otros, donde reside más de un millón de quisqueyanos.

La masa ártica traerá temperaturas muy por debajo del promedio, nevadas y vientos intensos durante el fin de semana festivo, con posibilidad que se extienda a la próxima semana, informa el Servicio Meteorológico Nacional.

La ola de frío también acompañará las compras del Viernes Negro y podría continuar intensificándose durante la próxima semana.

La combinación de aire ártico, viento fuerte y escenarios de tormentas convierte este Día de Acción de Gracias oThanksgiving en uno de los más fríos de los últimos años.

Las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, monitorear las alertas locales y anticipar retrasos en los viajes por carretera y aire, según «Fox Weather».

Las autoridades exhortan al público a mantenerse atento a cambios bruscos del clima, especialmente para quienes planean viajar. También recuerdan consultar los medios locales y la página oficial del NWS para actualizaciones en tiempo real.

Aunque las condiciones podrían mejorar gradualmente hacia la próxima semana, las próximas horas serán clave para evitar accidentes y proteger vidas ante un sistema invernal de gran intensidad, se ha informado.