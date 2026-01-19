Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Estados Unidos

Clima severo en NYC

Frío extremo se impone en Nueva York y estados aledaños

Esta última ola gélida llega en medio de un invierno mucho más frío de lo normal en NYC.

Frío extremo

Frío extremo

Ramón Mercedes
Publicado por
Ramón Mercedes

Creado:

Actualizado:

En:

NUEVA YORK.- La inclemencia del tiempo se ha impuesto con todas sus fuerzas en este estado y otros aledaños, donde reside más de un millón de dominicanos, entre otras etnias, que están sufriendo un frío extremo desde la semana pasada y lo continuarán por los próximos días.

Tanto en NY, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania la nieve se ha manifestado significativamente al igual que el frío. Algunos quisqueyanos no salen a las calles, otros por tiempo limitado y otros con vestimenta fuertes de invierno.

Este domingo sufrieron retrasos en vuelos 384 aviones con origen o destino a los aeropuertos en NY John F. Kennedy y LaGuardia y el Newark-NJ debido a la nieve y el hielo, según datos de FlightAware.

La temperatura más baja registrada en NYC en lo que va del invierno ha sido de 10°F (-7°C). Para este próximo martes y miércoles se pronostican 16°F (-9°C) y 18°F (-8°C), respectivamente.

Esta última ola gélida llega en medio de un invierno mucho más frío de lo normal en NYC. Las temperaturas promedio de esta temporada han sido casi tres grados inferiores a lo normal.

Esto contrasta fuertemente con la primavera, el verano y el otoño anteriores, durante los cuales la ciudad disfrutó de temperaturas ligeramente superiores a la media, informan meteorologos.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños.

La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95°F (35°C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse en https://www.accuweather.com/es/us/new-york/10021/daily-weather-forecast/349727; en el portal del National Weather Service (NWS-NY) en https://x.com/NWSNewYorkNY.

Sobre el pronóstico en condados de NY y NJ y en https://pix11.com/weather/weather-alerts/. También puede registrarse en Notify NYC sobre los pronósticos del clima en la Gran Manzana y portal de Clima Severo en NYC en www.nyc.gov/snow o llamar al 311.

Sobre el autor
Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

tracking