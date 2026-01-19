Frío extremo se impone en Nueva York y estados aledaños

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- La inclemencia del tiempo se ha impuesto con todas sus fuerzas en este estado y otros aledaños, donde reside más de un millón de dominicanos, entre otras etnias, que están sufriendo un frío extremo desde la semana pasada y lo continuarán por los próximos días.

Tanto en NY, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania la nieve se ha manifestado significativamente al igual que el frío. Algunos quisqueyanos no salen a las calles, otros por tiempo limitado y otros con vestimenta fuertes de invierno.

Este domingo sufrieron retrasos en vuelos 384 aviones con origen o destino a los aeropuertos en NY John F. Kennedy y LaGuardia y el Newark-NJ debido a la nieve y el hielo, según datos de FlightAware.

La temperatura más baja registrada en NYC en lo que va del invierno ha sido de 10°F (-7°C). Para este próximo martes y miércoles se pronostican 16°F (-9°C) y 18°F (-8°C), respectivamente.

Esta última ola gélida llega en medio de un invierno mucho más frío de lo normal en NYC. Las temperaturas promedio de esta temporada han sido casi tres grados inferiores a lo normal.

Esto contrasta fuertemente con la primavera, el verano y el otoño anteriores, durante los cuales la ciudad disfrutó de temperaturas ligeramente superiores a la media, informan meteorologos.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños.

La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95°F (35°C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse en https://www.accuweather.com/es/us/new-york/10021/daily-weather-forecast/349727; en el portal del National Weather Service (NWS-NY) en https://x.com/NWSNewYorkNY.

Sobre el pronóstico en condados de NY y NJ y en https://pix11.com/weather/weather-alerts/. También puede registrarse en Notify NYC sobre los pronósticos del clima en la Gran Manzana y portal de Clima Severo en NYC en www.nyc.gov/snow o llamar al 311.