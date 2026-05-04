Fuerza del Pueblo designa a Jaime Bruno en la Secretaría de Comunicaciones

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En el marco de la plenaria estatal celebrada este domingo en la ciudad de Nueva York, el Partido Fuerza del Pueblo dejó formalmente constituida su Dirección Política del Estado de Nueva York, consolidando así su estructura organizativa en la Circunscripción #1 del Exterior.

Durante el desarrollo de este importante encuentro, caracterizado por un ambiente de entusiasmo, unidad y compromiso político, fue designado el Ing. Jaime Bruno como Secretario de Comunicaciones del Estado de Nueva York, una posición clave para el fortalecimiento de la estrategia comunicacional del partido en la diáspora.

El acto de juramentación fue presidido por la destacada dirigente Alexandra Peña, miembro del Comité Político del Partido Fuerza del Pueblo y presidenta de la comisión encargada de supervisar estos procesos organizativos, quien resaltó la importancia de continuar consolidando estructuras sólidas y funcionales en el exterior.

Jaime Bruno ha venido desarrollando una intensa y consistente labor en el ámbito de la comunicación política, destacándose por su liderazgo en el proyecto Pluma Verde, una plataforma de articulistas y pensadores que impulsa el debate político con enfoque crítico y constructivo.

Asimismo, es productor y conductor del programa semanal “Polifonía Política NY”, transmitido a través de YouTube Live, donde aborda temas de interés nacional e internacional, con especial atención a la diáspora dominicana.

De igual manera, Bruno ha logrado posicionarse como una voz influyente mediante la publicación constante de artículos de análisis político en importantes medios de comunicación de la República Dominicana, contribuyendo al fortalecimiento del pensamiento político dentro y fuera del país.

En la actividad estuvieron presentes importantes dirigentes del partido, entre ellos Ramón Santana, anfitrión del condado del Bronx y miembro de la Dirección Central; Gregorio Morrobel, anfitrión del condado de Manhattan y también miembro de la Dirección Central; Miguelina Fabián, anfitriona del condado de Albany; y Juana Lidia Perdomo, anfitriona del Bronx Sur, todos miembros activos de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo.

La jornada culminó en un ambiente de camaradería y optimismo, reafirmando el compromiso de la militancia con el fortalecimiento institucional del partido y su proyección hacia los retos electorales venideros.