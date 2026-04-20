Gobierno de Donald Trump endurece medidas contra redes vinculadas al Cártel de Sinaloa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes nuevas medidas dirigidas a combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad en la región.

A través de su cuenta X (antiguo Twitter), Rubio informó que la administración del expresidente Donald Trump ha decidido imponer restricciones de visa a 75 personas, señaladas como familiares o asociados cercanos de individuos vinculados al Cártel de Sinaloa, organización previamente sancionada bajo la Orden Ejecutiva 14059.

“El Gobierno continúa tomando acciones firmes para hacer nuestra nación y la región más seguras y fuertes”, expresó Rubio, al tiempo que subrayó que estas medidas buscan debilitar las redes de apoyo de grupos criminales transnacionales.

Mensaje Marco Rubio

El funcionario también destacó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos seguirá implementando estrategias para proteger a la población estadounidense de lo que calificó como “narco-terroristas peligrosos y drogas mortales”.

Estas restricciones forman parte de un conjunto de acciones más amplias orientadas a frenar el flujo de drogas ilícitas y limitar la influencia de organizaciones criminales en territorio estadounidense y sus alrededores.