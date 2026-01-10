Groenlandia rechaza propuestas de Donald Trump: "No queremos ser estadounidenses"

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Los líderes del partido groenlandés han rechazado las repetidas peticiones del presidente Donald Trump para que Estados Unidos tome el control de la isla, afirmando que el futuro de Groenlandia debe decidirlo su pueblo.

"No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses", dijeron el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen y cuatro líderes de partido en un comunicado el viernes por la noche.

Trump volvió a decir el viernes que le gustaría llegar a un acuerdo para adquirir Groenlandia, una región semiautónoma que forma parte de Dinamarca, aliada de la OTAN, "de la manera fácil". Dijo que si Estados Unidos no la posee, entonces Rusia o China la tomarán, y que Estados Unidos no quiere que sean vecinos.

"Si no lo hacemos de la manera fácil, lo haremos de la manera difícil", dijo Trump, sin explicar en qué consistía eso. La Casa Blanca dijo que está considerando una serie de opciones, incluido el uso de la fuerza militar, para adquirir la isla.

Los líderes del partido groenlandés reiteraron que "el futuro de Groenlandia debe decidirlo el pueblo groenlandés."

"Como líderes del partido groenlandés, queremos enfatizar una vez más nuestro deseo de que el desprecio de Estados Unidos por nuestro país termine", decía el comunicado.

Funcionarios de Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos se reunieron el jueves en Washington y volverán a reunirse la próxima semana para debatir el renovado impulso de la Casa Blanca por el control de la isla.

La primera ministra danesa Mette Frederiksen ha advertido que una toma de control estadounidense de Groenlandia marcaría el fin de la OTAN.

El comunicado de los líderes del partido señaló que "el trabajo sobre el futuro de Groenlandia se realiza en diálogo con el pueblo groenlandés y se prepara sobre la base de las leyes internacionales."

"Ningún otro país puede interferir en esto", dijeron. "Debemos decidir nosotros mismos el futuro de nuestro país, sin presiones para decisiones rápidas, retrasos o interferencias de otros países."

La declaración fue firmada por Nielsen, Pele Broberg, Múte B. Egede, Aleqa Hammond y Aqqalu C. Jerimiassen.

Aunque Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene una población de alrededor de 57.000 habitantes y no cuenta con su propio ejército. La defensa la proporciona Dinamarca, cuyo ejército es empequeñecido frente al estadounidense.

No está claro cómo responderían los miembros restantes de la OTAN si Estados Unidos decidiera tomar el control forzoso de la isla o si acudirían en ayuda de Dinamarca.