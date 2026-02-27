Hay que conmemorar la Independencia fortaleciendo la identidad nacional en la diáspora

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El activista social y miembro fundador del movimiento Resistencia y Solidaridad (ReSo) en esta ciudad, Luis Mayobanex Rodríguez, expresó que hay que conmemorar la Independencia Nacional de la República Dominicana, fortaleciendo la identidad nacional en la diáspora.

“Hay que hacerlo desde una perspectiva que consolide los valores más positivos de nuestra identidad como pueblo y nación, es inseparable la participación de nuestra diáspora”, dice.

Ignorarla, como hasta ahora han hecho los gobiernos dominicanos, es continuar con celebraciones superficiales que disminuyen y convierten en simples caricaturas todo lo que simboliza la Patria.

Por eso, a los representantes consulares y de otras instancias oficiales de la República Dominicana en Nueva York, jamás se les ha ocurrido pequeñas, pero simbólicas iniciativas, como erigir permanentemente la bandera tricolor en lugares emblemáticos.

Entre ellos la estatua de Juan Pablo Duarte, en la Sexta Avenida con la calle Canal, en Downtown Manhattan; además, el Triángulo con su nombre en la intersección de Broadway con la avenida Saint Nicholas, esquina de la calle 170, en el Alto Manhattan.

Añade que ni siquiera se les ha ocurrido dar un uso más efectivo a la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, la cual tiene como misión difundir, promover y preservar nuestra identidad, para lo cual es crucial el trabajo directo con los jóvenes dominicanos, ya sea por origen o por descendencia.

Su proceder es aún más crítico, dado que, en NY su local se encuentra en pleno corazón de la comunidad, y no se les ocurre buscar acuerdos con escuelas del barrio y las autoridades educativas para que, en fechas como la de la Independencia Nacional, se facilite a los estudiantes, la mayoría de ellos dominicanos, disfrutar y aprender de actividades como la actual y hermosa exposición de fotos y máscaras de nuestras tradiciones carnavalescas.

Aunque parezca mucho pedir a la representación oficial del país, algo trascendental que podrían hacer es incorporar en los programas académicos de las universidades públicas de Nueva York cursos sobre la cultura, la historia y la sociedad dominicana, tal como por años ha estado reclamando el educador e historiador Anthony Steven Acevedo.

Esa es una forma concreta de fortalecer y preserver la indentidad nacional, no tan solo “gritando roba la gallina”.

Obvio que para una iniciativa como esta se requiere de una participacion fundamental de los oficiales electos de la ciudad, sobre todo los de origen dominicano.

Procede indicar que las decenas de miles de estudiantes dominicanos/as representan una parte importante del estudiantado en el CUNY.