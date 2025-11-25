Terrorismo
De los Hermanos Musulmanes a Los Soles: grupos declarados como terroristas por EE.UU. en el 2025
Donald Trump ordenó este lunes designar a la organización islamista Hermanos Musulmanes como un grupo terrorista extranjero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este lunes designar a la organización islamista Hermanos Musulmanes, con actividad en Egipto, el Líbano y Jordania, como un grupo terrorista extranjero por sus vínculos con Hamás.
El decreto apunta que los Hermanos Musulmanes, fundados en Egipto en 1928, se han convertido en "una red transnacional con filiales en Oriente Medio", como el Líbano y Jordania, donde "participan, facilitan y apoyan campañas de violencia y desestabilización".
Trump sostiene que, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, la facción libanesa de los Hermanos Musulmanes lanzó "múltiples ataques con cohetes" contra objetivos civiles y militares israelíes.
A propósito de la decisión, te compartimos una lista de los grupos que Estados Unidos ha designado como terroristas en el 2025:
24 de noviembre de 2025 — Cartel de los Soles
20 de noviembre de 2025 — Antifa Ost, también conocida como Hammerbande
20 de noviembre de 2025 — Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI)
20 de noviembre de 2025 — Justicia proletaria armada
20 de noviembre de 2025 — Autodefensa de clase revolucionaria
24 de septiembre de 2025 — Barrio 18
18 de septiembre de 2025 — Harakat al-Nujaba (HAN)
18 de septiembre de 2025 — Kata'ib Sayyid al-Shuhada (KSS)
18 de septiembre de 2025 — Harakat Ansar Allah al-Awfiya (HAAA)
18 de septiembre de 2025 — Kata'ib al-Imam Ali (muerto en combate)
5 de septiembre de 2025 — Los Choneros
5 de septiembre de 2025 — Los Lobos
12 de agosto de 2025 — Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA)
5 de mayo de 2025 — Viv Ansanm
5 de mayo de 2025 — Gran Grif
5 de marzo de 2025 — Ansarallah
20 de febrero de 2025 — Cártel de Sinaloa
20 de febrero de 2025 — Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
20 de febrero de 2025 — Cártel del Noreste
20 de febrero de 2025 — La Nueva Familia Michoacana
20 de febrero de 2025 — Cártel del Golfo
20 de febrero de 2025 — Cárteles Unidos
20 de febrero de 2025 — Tren de Aragua
20 de febrero de 2025 — Mara Salvatrucha (MS-13)
