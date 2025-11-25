De los Hermanos Musulmanes a Los Soles: grupos declarados como terroristas por EE.UU. en el 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este lunes designar a la organización islamista Hermanos Musulmanes, con actividad en Egipto, el Líbano y Jordania, como un grupo terrorista extranjero por sus vínculos con Hamás.

El decreto apunta que los Hermanos Musulmanes, fundados en Egipto en 1928, se han convertido en "una red transnacional con filiales en Oriente Medio", como el Líbano y Jordania, donde "participan, facilitan y apoyan campañas de violencia y desestabilización".

Trump sostiene que, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, la facción libanesa de los Hermanos Musulmanes lanzó "múltiples ataques con cohetes" contra objetivos civiles y militares israelíes.

A propósito de la decisión, te compartimos una lista de los grupos que Estados Unidos ha designado como terroristas en el 2025:

24 de noviembre de 2025 — Cartel de los Soles

20 de noviembre de 2025 — Antifa Ost, también conocida como Hammerbande

20 de noviembre de 2025 — Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI)

20 de noviembre de 2025 — Justicia proletaria armada

20 de noviembre de 2025 — Autodefensa de clase revolucionaria

24 de septiembre de 2025 — Barrio 18

18 de septiembre de 2025 — Harakat al-Nujaba (HAN)

18 de septiembre de 2025 — Kata'ib Sayyid al-Shuhada (KSS)

18 de septiembre de 2025 — Harakat Ansar Allah al-Awfiya (HAAA)

18 de septiembre de 2025 — Kata'ib al-Imam Ali (muerto en combate)

5 de septiembre de 2025 — Los Choneros

5 de septiembre de 2025 — Los Lobos

12 de agosto de 2025 — Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA)

5 de mayo de 2025 — Viv Ansanm

5 de mayo de 2025 — Gran Grif

5 de marzo de 2025 — Ansarallah

20 de febrero de 2025 — Cártel de Sinaloa

20 de febrero de 2025 — Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

20 de febrero de 2025 — Cártel del Noreste

20 de febrero de 2025 — La Nueva Familia Michoacana

20 de febrero de 2025 — Cártel del Golfo

20 de febrero de 2025 — Cárteles Unidos

20 de febrero de 2025 — Tren de Aragua

20 de febrero de 2025 — Mara Salvatrucha (MS-13)