¿Tu hijo nació fuera de Estados Unidos? Estos son los pasos para obtener su ciudadanía

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo recordó este lunes a la ciudadanía que los niños nacidos en el extranjero pueden adquirir la ciudadanía estadounidense si al menos uno de sus padres es ciudadano de EE.UU. al momento del nacimiento y cumple con ciertos requisitos de presencia física en territorio estadounidense.

Según las disposiciones vigentes, el padre o madre ciudadano debe haber residido físicamente en los Estados Unidos o en uno de sus territorios durante al menos cinco años antes del nacimiento del menor, de los cuales al menos dos deben haber sido después de cumplir los 14 años.

Para formalizar este proceso, los padres deben solicitar un Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (CRBA) y/o un pasaporte estadounidense para el menor. La embajada enfatiza que es obligatorio presentar los documentos originales requeridos durante la cita consular, los cuales serán devueltos tras la entrevista. La ausencia de estos documentos puede generar demoras o la necesidad de reprogramar la cita.

Asimismo, los oficiales consulares pueden requerir evidencia adicional o incluso una prueba de ADN para verificar la relación biológica entre el menor y el progenitor ciudadano estadounidense.

La embajada también advirtió que, conforme a la ley, las tarifas correspondientes al trámite del pasaporte y del CRBA no son reembolsables, incluso si la solicitud es denegada o incompleta.

Este recordatorio busca orientar a las familias dominicanas con vínculos ciudadanos estadounidenses, en especial aquellas que planean iniciar el proceso de documentación para sus hijos nacidos fuera del país norteamericano.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio oficial de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana o agendar una cita a través de los canales consulares habilitados.