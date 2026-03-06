Penn Station
Hombre con 88 arrestos prende fuego a otro sin hogar
El victimario fue arrestado al día siguiente, tras quedar captada su acción criminal en una cámara de seguridad. Se ve a Johnson inclinándose sobre el hombre un momento y luego permaneciendo allí un minuto antes de alejarse.
Nueva York. El delincuente profesional en esta ciudad, Damon Johnson, de 47 años, con 88 arrestos, le prendió fuego a un hombre sin hogar, de 37, que estaba dormido alrededor de las 8:00 p.m. de este lunes, cerca de la entrada del tren Amtrak, en Penn Station, en la calle 33 con la 8.ª avenida, en Midtown-Manhattan.
Por esa estación, más de 600,000 pasajeros de metro, tren de cercanías y Amtrak la utilizan en un día laborable promedio, entre ellos miles de dominicanos. Es la estación de transporte de pasajeros con mayor tráfico de Estados Unidos y de Norteamérica.
El victimario fue arrestado al día siguiente, tras quedar captada su acción criminal en una cámara de seguridad. Se ve a Johnson inclinándose sobre el hombre un momento y luego permaneciendo allí un minuto antes de alejarse.
Segundos después, se vio a la víctima levantándose con la chaqueta en llamas y corriendo hacia la estación Penn; transeúntes apagaron las llamas, y la víctima fue trasladada rápidamente a un hospital local con múltiples quemaduras, dijeron las autoridades.
El agresor fue procesado ante el Tribunal Penal de Manhattan este miércoles por la noche y se declaró inocente, informaron las autoridades. Se encuentra detenido sin derecho a fianza.
Se recuerda que, en diciembre de 2024, un guatemalteco prendió fuego con un mechero a una mujer en un vagón de metro de la estación de Coney Island mientras dormía. Fue trasladada al hospital.
Estados Unidos
Departamento de Vivienda en EE. UU. busca solo ciudadanos ocupen vivienda pública o subsidiada
Ramón Mercedes