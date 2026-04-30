Hombre apuñala a otro para quitarle un pollo frito en Brooklyn

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Residentes en el condado de Brooklyn, entre ellos dominicanos, catalogan como ¡insólito! el hecho de que un hombre apuñalara a un joven de 19 años en la calle East 38 con la Avenida Fillmore, en Marine Park, para arrebatarle a la fuerza un pollo frito que consumía.

El incidente ocurrió el pasado martes 14 del presente mes, a eso de las 3:35 de la tarde, cuando el agresor, usando un bisturí, apuñaló su rostro dos veces; luego, al tomar el pollo, huyó inmediatamente hacia el sur por la calle Ryder.

El nombre de la víctima no fue dado a conocer por las autoridades. Fue trasladada al hospital fuera de peligro, y la policía persigue activamente al victimario. Asimismo, se envió una foto del “roba-pollo”.

Al dar a conocer la noticia este miércoles, la policía solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

También pueden visitar www.crimestoppers.nypdonline.org o enviar un mensaje de texto al 274637 (CRIMES) e ingresar TIP577. Toda información será confidencial.