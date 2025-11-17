Hombre muere por picadura de garrapata

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- Un hombre de Nueva Jersey es la primera persona en morir por una picadura de garrapata. La causa de su muerte se determinó como «inexplicable».

El hombre había estado con su familia en un cámping y tras cenar filete de ternera tuvo los primeros síntomas, «dolor abdominal grave, diarrea y vómitos»; dos semanas después, sin saber que había desarrollado esa alergia a la carne roja, consumió una hamburguesa en una barbacoa, tras lo que falleció.

Su esposa quería saber por qué había muerto su esposo en el verano de 2024. Al revisar la autopsia, un grupo de la Oficina del Médico Forense en Virginia determinaron la semana pasada que fue por el «Síndrome Alfa-Gal».

Es una enfermedad transmitida por garrapatas que provoca que el sistema inmunitario humano desarrolle anticuerpos contra una molécula de azúcar (galactosa-alfa-1,3-galactosa) presente en la carne de mamíferos.

Investigadores de la Universidad de Virginia dijeron que el hombre había experimentado lo que creían era una reacción grave a la carne roja unas dos semanas antes de morir, después de comer un filete durante un viaje de campamento familiar.

“Esa noche, se despertó con un fuerte dolor de estómago, acompañado de vómitos y diarrea. Finalmente volvió a dormirse; nunca consultó a un profesional de la salud sobre el incidente”, dijo su esposa.

Los investigadores instaron a los médicos a estar atentos a posibles casos de esta alergia y al riesgo de exposición de los pacientes, puesto que la población de ciervos está multiplicándose en muchos estados y son el principal caldo de cultivo de las garrapatas «estrella solitaria».

Al conocer del informe, dominicanos residentes en el estado Jardín dijeron «estar chivos» ante el hecho y por la forma en que pereció la persona.