Hospitales NYC abarrotados personas con gripe y otros virus

Nueva York. A medida que los casos de gripe siguen aumentando en la ciudad, abarrotando los hospitales, otras enfermedades respiratorias como el VSR y el Covid-19, también se presentan en los cinco condados.

La Fundación Solución Nacional (SOLN), que dirige el empresario Roberto Rojas, además, Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), dirigida por el autor de esta crónica, exhortan a la comunidad dominicana en la Gran Manzana vacunarse para evitar males mayores.

Cada año, entre 1500 y 2000 neoyorquinos mueren de gripe estacional y neumonía, que pueden desarrollarse como complicación de cualquiera de estos virus, según el Departamento de Salud de NYC, informando a la vez que más de 900 personas murieron por Covid-19 en la Gran Manzana el año pasado.

«Las vacunas siguen siendo esenciales, especialmente para las personas con alto riesgo de complicaciones por la gripe y sus cuidadores», sostienen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Las autoridades sanitarias recomiendan para reducir la propagación de la gripe, el VSR y el Covid-19 hay que vacunarse, usar una mascarilla, lávarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al toser y estornudar, limpiar con frecuencia las superficies que toca, y quedarse en casa cuando esté enfermo.

Rojas y Mercedes especifican que hay más de 100 lugares donde las personas pueden vacunarse.

Puedes encontrar un área cerca de ti haciendo clic aquí = https://a816-health.nyc.gov/NYCHealthMap/ServiceCategory

Para obtener más información sobre estas enfermedades respiratorias y su presencia en NYC, visitar = https://www.nyc.gov/assets/doh/respiratory-illness-data/index.html#/data/covid-19.