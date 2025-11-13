Cómo impactará a la República Dominicana el fin del cierre del Gobierno en EE.UU.

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El fin del cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos, el más largo de su historia, tras la aprobación ayer miércoles de un presupuesto provisional, no solo tendrá un impacto positivo en la nación norteamericana, sino también en la República Dominicana.

Así lo afirmó este jueves el politólogo dominicano José Luis Morillo Frías, quien destacó que uno de los efectos negativos más visibles del cierre del gobierno estadounidense fue la reducción en la llegada de turistas a los hoteles del país caribeño.

“Sin lugar a dudas, cientos de dominicanos son empleados federales; además, miles de ciudadanos de Estados Unidos tienen grandes vínculos con nuestro país. Un ejemplo del impacto del cierre del gobierno se ve reflejado en aquellos trabajadores que pensaban irse de vacaciones a nuestras playas, pero al estar sin recursos tantos días, les han cambiado sus planes, ya que se han tenido que endeudar para poder cubrir sus servicios básicos. De tal manera que esto limitará la llegada de más turistas a nuestros hoteles”, manifestó Morillo Frías.

De igual forma, indicó que los aeropuertos tuvieron que reducir sus servicios, lo que limitó la entrada y salida desde Estados Unidos hacia territorio dominicano, generando grandes dificultades en los órdenes profesional, social y económico.

“A esto se debe sumar una disminución en el envío de remesas, lo que impacta directamente a los hogares dominicanos que dependen de esas ayudas económicas que llegan desde Estados Unidos”, señaló el experto en derecho internacional.

Continuó: “Por tanto, al finalizar el cierre del gobierno, ayudará a dinamizar nuevamente la economía, devolver tranquilidad a los dominicanos que reciben sus remesas y retomar los viajes de ciudadanos de Estados Unidos a nuestro país”.

Además, según detalló José Luis Morillo Frías, “garantiza la seguridad y tranquilidad social de este país, porque su inestabilidad afecta de forma directa a las economías del mundo, pero de manera más apremiante a la República Dominicana, que tiene una dependencia muy grande de esta potencia económica”.

Qué determinó el fin del cierre del gobierno

El experto declaró que el factor decisivo para el fin del cierre del gobierno de EE.UU. fue el fuerte deterioro de la economía estadounidense.

“Para tener una idea del impacto del cierre, solo basta citar cómo golpeó al sector transporte, donde las pérdidas superaban los 500 millones de dólares diarios. A esto se debe agregar la cancelación de empleados, como los controladores aéreos, lo que representó una seria amenaza a la seguridad aérea de unos 40 aeropuertos en Estados Unidos”, pronunció.

El abogado puntualizó que la apertura del gobierno se hizo sobre la base de un acuerdo con ocho senadores demócratas, mediante el cual el gobierno de Donald Trump permitiría reponer a los más de 4,000 empleados federales cancelados, aprobar el apoyo a los programas sociales, especialmente aquellos vinculados a los cupones de alimentos que benefician a más de 40 millones de ciudadanos. “De igual forma, se contemplan ayudas a los programas de seguridad y a los dirigidos a los veteranos, construcciones militares y apoyo a la agricultura”, dijo.

Sin embargo, José Luis Morillo Frías lamentó que un programa tan importante como el Obamacare, que beneficia a más de 20 millones de estadounidenses, haya quedado fuera de estos acuerdos y quedará eliminado después de diciembre de este año.

“En definitiva, el cierre del gobierno concluye como uno de los más impactantes en la historia de Estados Unidos, dejando en evidencia la gran pobreza social que existe en este país, la dependencia de la ciudadanía de los programas sociales y la vulnerabilidad de los trabajadores federales ante situaciones de este tipo”, expresó.

Trump firmó la ley aprobada por el Congreso, con la que pone fin al cierre de Gobierno de 43 días, el más largo de la historia del país.EFE

“Estados Unidos ha mostrado una crisis de gobernabilidad que apunta a repetirse el próximo año, por las dificultades que dejarán los millones de personas fuera de la seguridad sanitaria con la salida del programa Obamacare, así como por la visión del presidente Trump de reducir los empleos federales y los programas sociales”, añadió el también presidente de la Fundación para el Desarrollo y la Cooperación Internacional (FUDEC).

El paquete de continuación presupuestaria, firmado por el presidente Donald Trump, estará vigente hasta el 30 de enero, fecha en la que el Legislativo deberá aprobar partidas para todo el ejercicio fiscal si desea evitar una nueva suspensión administrativa parcial.