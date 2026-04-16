¿Qué implica la cancelación del contrato de cuidado de niños migrantes en EE.UU.?

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El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, canceló un contrato millonario con una organización benéfica de la Iglesia Católica en Miami (Florida) dedicada a albergar y cuidar a niños migrantes que ingresan solos a los Estados Unidos, con lo que pone fin a una relación de décadas.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una agencia del del Departamento federal de Salud y Servicios Humanos (HHS), canceló el contrato con la oficina de Catholic Charities en Miami, que se remontaba a la llegada de los primeros exiliados cubanos al sur de Florida.

La cancelación del contrato para el cuidado de niños migrantes en EE.UU. implica varias consecuencias importantes, tanto humanitarias como institucionales:

1. Fin de un programa histórico

Se pone fin a una relación de más de 60 años entre el gobierno y la organización Catholic Charities.

Este programa surgió desde la llegada de exiliados cubanos y se convirtió en un modelo de atención para menores no acompañados.

2. Cierre de servicios para niños migrantes

La organización pierde el financiamiento federal, lo que la obliga a cerrar sus operaciones en aproximadamente tres meses.

Esto significa que dejará de brindar:

-Albergue

-Cuidado básico

-Atención integral a menores que llegan solos al país

3. Niños migrantes quedan en incertidumbre

-Miles de menores podrían quedar sin un sistema claro de protección o reubicación.

-Expertos advierten que estos cambios pueden provocar:

-Inestabilidad emocional

-Traslados frecuentes

-Mayor vulnerabilidad

4. Impacto humanitario

Los niños atendidos suelen ser altamente vulnerables, muchos tras experiencias traumáticas.

La cancelación puede afectar directamente su bienestar psicológico y su proceso de adaptación.

5. Ruptura institucional y política

La decisión refleja tensiones entre el gobierno de Donald Trump y la Iglesia católica.

También debilita la colaboración entre el Estado y organizaciones religiosas en temas migratorios.