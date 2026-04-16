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¿Qué implica la cancelación del contrato de cuidado de niños migrantes en EE.UU.?
La cancelación del contrato para el cuidado de niños migrantes en EE.UU. implica varias consecuencias importantes, tanto humanitarias como institucionales...
El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, canceló un contrato millonario con una organización benéfica de la Iglesia Católica en Miami (Florida) dedicada a albergar y cuidar a niños migrantes que ingresan solos a los Estados Unidos, con lo que pone fin a una relación de décadas.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una agencia del del Departamento federal de Salud y Servicios Humanos (HHS), canceló el contrato con la oficina de Catholic Charities en Miami, que se remontaba a la llegada de los primeros exiliados cubanos al sur de Florida.
La cancelación del contrato para el cuidado de niños migrantes en EE.UU. implica varias consecuencias importantes, tanto humanitarias como institucionales:
1. Fin de un programa histórico
Se pone fin a una relación de más de 60 años entre el gobierno y la organización Catholic Charities.
Este programa surgió desde la llegada de exiliados cubanos y se convirtió en un modelo de atención para menores no acompañados.
2. Cierre de servicios para niños migrantes
La organización pierde el financiamiento federal, lo que la obliga a cerrar sus operaciones en aproximadamente tres meses.
Esto significa que dejará de brindar:
-Albergue
-Cuidado básico
-Atención integral a menores que llegan solos al país
3. Niños migrantes quedan en incertidumbre
-Miles de menores podrían quedar sin un sistema claro de protección o reubicación.
-Expertos advierten que estos cambios pueden provocar:
-Inestabilidad emocional
-Traslados frecuentes
-Mayor vulnerabilidad
4. Impacto humanitario
Los niños atendidos suelen ser altamente vulnerables, muchos tras experiencias traumáticas.
La cancelación puede afectar directamente su bienestar psicológico y su proceso de adaptación.
5. Ruptura institucional y política
La decisión refleja tensiones entre el gobierno de Donald Trump y la Iglesia católica.
También debilita la colaboración entre el Estado y organizaciones religiosas en temas migratorios.