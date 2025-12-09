Indagará qué país usa a PR vender arroz

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El presidente de EEUU, Donald Trump, sugirió ayer, lunes, que investigará a países como India, Tailandia o China por presuntamente utilizar Puerto Rico como puerta de entrada para vender arroz en territorio estadounidense a precios inferiores. “No deberían estar haciendo dumping”, afirmó el mandatario durante una mesa redonda con agricultores en la Casa Blanca. Trump pidió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que anotara los países que, según una agricultora presente en el evento, estarían comerciando arroz de forma desleal. “India, Tailandia e incluso China entran por Puerto Rico. Puerto Rico solía ser uno de los mayores mercados de arroz; hace años que no enviamos arroz a Puerto Rico”, comentó Meryl Kennedy, productora de arroz.