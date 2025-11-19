Indignación en Long Island por conductor que huyó tras atropellar a dominicano de 76 años

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La comunidad dominicana en Long Island se encuentra consternada tras la muerte de Octavio Espinal, un hombre de 76 años que fue atropellado el pasado 8 de noviembre en Freeport por un conductor que se dio a la fuga.

Espinal, sobreviviente de cáncer y padre de familia, había salido de su trabajo cuando fue impactado en una esquina de Brooklyn Avenue. El responsable abandonó la escena sin prestar ayuda, lo que ha generado indignación entre sus allegados.

“Eso es lo que más me duele, que se fuera y no lo ayudara”, expresó su hija Mary Silverio, mientras que otra de sus hijas, Ibelice, recordó que su padre soñaba con regresar a Santo Domingo al cumplir 80 años.

La familia decidió donar sus órganos, un gesto que consideran una forma de prolongar su vida en otros. “Significa demasiado y también alegría, porque él va a vivir en otra persona”, señaló su hermana Petronila Espinal.

La policía de Freeport difundió imágenes de cámaras de seguridad y solicitó la colaboración ciudadana para identificar al conductor. Mientras tanto, velas y flores acompañan el recuerdo de Espinal, descrito por sus nietas como un hombre generoso y protector.