Informe del NYPD: Nueva York, más segura que nunca a pesar de la percepción de inseguridad

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- El último informe del Departamento de Policía en esta ciudad (NYPD) dado a conocer el pasado fin de semana por la comisionada Jessica Tisch, en presencia del nuevo alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, establece que el crimen sigue bajando.

Decenas de dominicanos, de los cerca de 900 mil que residen en esta Metrópoli, han sido afectados, entre otras etnias, al contabilizarse muertes, heridos, violaciones y agresiones entre los connacionales.

La jefe de la policía de la administración Adams, a quien el nuevo alcalde le pidió que continuara en el cargo, manifestó que el año pasado fue “el más seguro de la historia” en materia de violencia con armas de fuego y víctimas de disparos, además, el más seguro en el metro desde 2009.

“Hoy NYC es más segura, a pesar de que hay neoyorquinos que todavía no se sienten seguros, pero los números respaldan nuestra institución, sostiene

Puso de ejemplo que otras ciudades grandes como Chicago, con aproximadamente tres millones de habitantes, presentó más de 1,400 tiroteos.

El año pasado en la Gran Manzana se registraron 688 tiroteos y en el 2024 la cantidad de 904 (24% menos en comparación).

305 homicidios en el 2025 frente a 382 en 2024. En Staten Island disminuyeron en más del 60%, en Manhattan 33%, en Brooklyn 24% y en El Bronx 18%. Sin embargo, en Queens, los homicidios aumentaron 7%.

El número de víctimas disminuyó el 22% en el 2025, pasando de 1,103 en el 2024 a 856, es decir 247 menos. Manhattan fue el condado que presentó mayores reducciones con 38%, seguido por Staten Island 26.7%, El Bronx 25.4%, Queens, 24.4% y Brooklyn 15%.

Además, hubo una disminución del 3% en todos los delitos graves en NYC, pasando de 125,026 a 121,542.

La policía aseguró que los robos disminuyeron en 2025 casi un 10%, pasando de 16,696 a 15,065, con 1,600 incidentes menos en comparación con el año anterior.

Los robos con allanamiento de morada fueron 12,777 (2025) y 13,301 (2024), disminuyeron casi un 4%. De vehículo 13,520 (2025) y 14,233 (2024), disminuyó un 5%. Hurto mayor en el 2025 fueron 48,034 frente a 48,963 (2024), disminuyó casi un 2%. La delincuencia en complejos de vivienda 5,794 (2025) y 6,009 (2024), bajó un 3,6%, y los delitos de odio disminuyeron un 12%, registrándose 576.

Los robos en el transporte público disminuyeron 12.5% (398 frente a 455) en comparación con el año anterior. Y los hurtos de carteras en el metro disminuyeron casi el 44%.

Las agresiones graves aumentaron 0.4% con más de 29,792 casos en 2025. Contra empleados del sector público, incluidos agentes policías, aumentaron casi un 25%. Los incidentes de violencia doméstica representaron el 41% de todas las agresiones graves registradas en NYC.

Las violaciones sexuales en el 2025 aumentaron 16% en la ciudad, pasando de 1,767 a 2,049.

“Estas reducciones son el resultado directo de una estrategia deliberada y no habrá cambios en la misma porque esta funcionando” en todos los condados, precisó Tisch.

El alcalde Mamdani no solo elogió la labor del NYPD en la lucha del crimen sino que reiteró su apoyo a las estrategias actuales que esa está utilizando.

La gobernadora Hochul, se mostró optimista sobre la reducción del crimen en los cinco condados y afirmó que seguirán con el mismo enfoque para mostrar mejores resultados.