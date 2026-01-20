Inmigración abrirá cárcel en el norte Nueva York para mil 500 detenidos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- “El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realiza diariamente actividades de aplicación de la ley en todo Estados Unidos para garantizar la seguridad de los estadounidenses”, declaró un portavoz.

Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) planean convertir un almacén en la ciudad de Chester, condado de Orange, a 80 kilómetros al norte de NYC, en un centro de detención que albergará hasta 1.500 detenidos.

Esas nuevas instalaciones están destinadas a albergar a inmigrantes detenidos durante algunas semanas, antes de ser enviados a Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Missouri, que albergarán entre 5.000 y 10.000 personas cada uno.

El DHS parece estar avanzando con un nuevo centro de detención tras el reporte de 328,000 arrestos y casi 327,000 deportaciones en el año fiscal 2025, números que el presidente Donald Trump ha presentado como prueba de una agenda de “prioridad en la aplicación de la ley”.

Asimismo, ICE detuvo hace pocos días a Sebastián Renoj Ordónez diácono de Bay Ridge en Brooklyn, cuando salía de un edificio junto a media docena de persona con rumbo a la iglesia, y de pronto agentes de inmigración ocultos en un vehículo blanco, salieron y detuvieron a todos. El caso ha causado alarma en la Gran Manzana.

Además, el empleado del Concejo Municipal de NYC, el venezolano Rafael Bohórquez, fue detenido por ICE después de una cita de inmigración de rutina. "Acababa de ir a mi entrevista de asilo y, de repente, al terminar, me dijeron que teníamos que hablar con otra persona", otro agente de ICE, sostuvo.