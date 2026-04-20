Instan a CPC crear plan proteger inquilinos edificios de Ved Parkash bajo ejecución hipotecaria

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El congresista Ritchie Torres, por el Distrito 15 en El Bronx, instó a la Corporación para la Preservación Comunitaria (CPC) a desarrollar un plan a largo plazo para garantizar la estabilidad de los inquilinos que residen en edificios del controvertido propietario Ved Parkash, actualmente en proceso de ejecución hipotecaria. En los mismos residen cientos de familias dominicanas, entre otras etnias.

En una carta dirigida al director ejecutivo de CPC, Rafael E. Cestero, Torres expresó su preocupación por tres propiedades de Parkash, ubicada en el 89-20 de la calle 161 en Queens, el 3435 de Giles Place y el 2015 de la Avenida Creston en El Bronx. Los tres edificios enfrentan ejecución hipotecaria y acumulan años de quejas de inquilinos e infracciones al código de vivienda.

Torres también solicitó una reunión con la directiva de CPC para analizar los planes de estabilización de las propiedades, incluyendo las obligaciones de los propietarios, los mecanismos de supervisión, los plazos para las mejoras habitacionales y la transparencia hacia los inquilinos y la comunidad.

Parkash aparece recurrentemente en la lista de los “Peores Propietarios” de la Defensoría del Pueblo de NYC. Solo en los edificios de Giles Place y la Avenida Creston se han registrado más de 250 quejas en los últimos dos años, según el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD).

Entre los problemas reportados figuran falta de calefacción y agua caliente, infestaciones de roedores y fallas estructurales.

La CPC, entidad crediticia sin fines de lucro, se encuentra en proceso de asumir la administración judicial de la cartera hipotecaria multifamiliar en dificultades de Signature Bank, el importante banco inmobiliario que colapsó en 2023.

Aunque Torres reconoció el rol de CPC en la preservación de la vivienda asequible en la ciudad, señaló que este momento representa una oportunidad para “garantizar que los resultados se alineen con los objetivos más amplios de estabilidad de la vivienda, seguridad de los inquilinos y asequibilidad a largo plazo”.