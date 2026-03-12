Jake Paul sorprende junto a Donald Trump con baile de “YMCA” tras discurso presidencial

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El creador de contenido y boxeador Jake Paul protagonizó un inesperado momento al aparecer junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y bailar al ritmo del clásico “YMCA”.

El encuentro ocurrió después de que Paul participara en el discurso del mandatario, generando una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La presencia del influencer en el acto político llamó la atención tanto de seguidores como de críticos, quienes destacaron la mezcla entre espectáculo digital y escenario institucional.

El baile, acompañado por la icónica canción de Village People, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, reforzando la capacidad de Paul para generar impacto mediático más allá del deporte y las plataformas digitales.