Javier García: "No se ha cumplido con la diáspora"

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, prometió de llegar a la presidencia de la República “crear un fondo de garantía para la inversión que hagan los dominicanos en el exterior”.

Dijo que ese fondo se crearía destinando en el Presupuesto Nacional una primera partida del 3 % de los 12.000 millones de dólares remesas que llegan anualmente al país.

“Ese 3 % de 12.000 millones de dólares, cuando se convierten a pesos dominicanos equivalen a 20.000 millones de pesos, que será el fondo de garantía”, expresó.

Su respuesta vino al ser preguntado por el reconocido periodista de NYC, Darío Abreu, durante una rueda de prensa realizada el pasado fin de semana en Santiago de los Caballeros, sobre qué tiene en carpeta para resolver algunos de los problemas de los dominicanos en el exterior.

Javier García reconoció que se le ha ofrecido mucho a la diáspora, sus candidatos y los de otros partidos, pero no se le han cumplido sus aspiraciones.

Dijo no es que se vayan a usar los 20.000 millones, pero que ese monto será la garantía.

“Entonces, cuando un dominicano quiera poner un negocio en RD, hacer un proyecto inmobiliario o comprar una casa, y se le dificulte la garantía para acceder a esos financiamientos, el gobierno dominicano, a través de ese fondo de 20.000 millones de pesos, podrá resolver lo relacionado con esa garantía”, precisó.

Se preguntó: “¿A qué cantidad de dinero pueden acceder los dominicanos del exterior si la garantía es de 20.000 millones de pesos?”

Dijo que lo primero que hay que saber cuál es la tasa de morosidad, que ronda el 3 %.

Javier Garcia : Rueda de Prensa en Santiago. 7-3-26. Periodista NY pregunta sobre la Diáspora

“Si calculas que, en vez de una tasa de morosidad del 3 %, es del 5 %, podrías prestar a los dominicanos, en un solo año, más de 400.000 millones de pesos, porque el 5 % de esa suma son 20.000 millones, que es el fondo que se necesita para aquellos que no puedan pagar esos préstamos”.

Aclaró que tal vez algunas personas piensen que 20.000 millones es mucho dinero para tener como un fondo de garantía. Pero no es mucho dinero.

“Lo que es mucho dinero son los 12.000 millones de dólares que los dominicanos envían a RD.

Sin ese dinero, sin que se tenga que levantar un martillo en el país, la RD tendría una economía prácticamente inviable. La responsable de la estabilidad macroeconómica de la República es la diáspora, con esos aportes”, aseguró Javier García.

Subrayó que, cuando un empresario solvente va a un banco y dice: “Quiero un préstamo de 10 millones de pesos”, no le piden garantía; se lo dan de inmediato porque saben que lo va a pagar.

“Pero, ¿por qué? Cuando un banco tiene la garantía absoluta de que le van a pagar, eso significa que a ese empresario le dan una tasa preferencial. Y, si la garantía está en el presupuesto, está reservada de manera tal que ningún banco va a temer que esos préstamos que hacen los dominicanos en el exterior no se vayan a pagar, porque, en caso de atraso, el Estado va a responder”.

“Eso nos permite, con los bancos, hacer una especie de negociación para una tasa preferencial”. Los dominicanos en el exterior tienen el mismo derecho que los que vivimos aquí a hacer inversiones, pero necesitan una palanca de apoyo, y en este caso, se la dará el gobierno de la RD”, aseveró el aspirante presidencial del PLD.