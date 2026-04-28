Jimmy Kimmel vs Trump: la historia de una rivalidad que volvió a encenderse

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La rivalidad entre el presentador estadounidense Jimmy Kimmel y el presidente Donald Trump volvió a encenderse tras un polémico sketch transmitido en Jimmy Kimmel Live! que generó la reacción inmediata de la primera dama Melania Trump y del propio mandatario. El enfrentamiento, que se ha prolongado por más de una década, alcanzó un nuevo nivel en abril de 2026, cuando Kimmel ironizó sobre Melania durante una parodia de la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

La primera dama acusó al comediante de difundir “retórica odiosa y violenta” y pidió a la cadena ABC asumir responsabilidad por sus palabras. Trump, por su parte, exigió públicamente que Disney y ABC despidieran “de inmediato” a Kimmel, calificando el comentario como inaceptable, especialmente tras el incidente de seguridad ocurrido en la cena.

Kimmel rechazó las acusaciones y defendió su derecho a la sátira como parte del discurso público. “No fue, bajo ningún concepto, una incitación al asesinato, y ellos lo saben”, afirmó el presentador, quien además expresó solidaridad con los asistentes al evento que vivieron momentos de tensión.

Este nuevo episodio refleja la creciente polarización política en Estados Unidos y el impacto que puede tener el humor televisivo en el debate público.