Nueva York. Según la ley vigente, los varones ciudadanos de Estados Unidos y los inmigrantes del sexo masculino, de entre 18 y 25 años, deben registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), según publica la prensa en territorio estadounidense.

Actualmente en los EE. UU. residen decenas de miles de dominicanos entre las edades señaladas.

Es un plan de contingencia para suministrar tropas solo si un conflicto grave supera la capacidad del ejército estadounidense, compuesto exclusivamente por voluntarios.

Actualmente, EE. UU. mantiene un conflicto bélico con Irán. No registrarse es un delito federal, punible con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250,000 dólares.

También puede afectar el acceso a ayuda federal para estudiantes, empleos gubernamentales y otros beneficios.

EE. UU. no ha utilizado el servicio militar obligatorio desde 1973. Solo los hombres están obligados a registrarse, pero esto podría cambiar.

En diciembre se aprobó una versión actualizada de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), aunque el presidente Donald Trump evitó el reclutamiento debido a una condición médica inusual, según informó Karoline Leavitt, actual secretaria de prensa de la Casa Blanca.

El Comité de las Fuerzas Armadas del Senado presentó una versión del proyecto de ley que amplía el registro a las mujeres, mientras que la versión de la Cámara de Representantes no lo hace. Cualquier cambio requerirá la aprobación de ambas cámaras para convertirse en ley.

El SSS no se aplica a las mujeres, a hombres en servicio activo, cadetes o guardias navales en las academias militares de EE. UU., visitantes con visas de no inmigrante (turistas o estudiantes), personas con discapacidades severas e institucionalizadas, hombres hospitalizados o confinados en sus hogares de manera continua.

Asimismo, funcionarios electos, ministros o miembros del clero pueden estar exentos. Tampoco se aplica a diplomáticos.

Los indocumentados, residentes permanentes y solicitantes de asilo sí están obligados a registrarse si viven en EE. UU.

Aquellos con convicciones religiosas o morales contra la guerra deben registrarse, pero pueden solicitar una exención si se activa un reclutamiento.