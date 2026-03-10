Juez: Las empresas en EE.UU. tienen derecho a reembolsos por aranceles

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El juez federal Richard Eaton, de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, falló la semana pasada que las empresas tienen derecho a recibir reembolsos por los aranceles que pagaron antes de que fueran anulados por la Corte Suprema federal el mes pasado.

“Todos los importadores registrados” tienen “derecho a beneficiarse” del fallo de la Corte Suprema, que anuló los amplios impuestos a las importaciones ordenados por el presidente Donald Trump el año pasado, al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA).

Por su parte, la gobernadora de este estado, Kathy Hochul, exige el reembolso de miles de millones de dólares a familias y empresas en NY tras un fallo judicial.

Datos referenciados por la gobernadora indican que los aranceles inconstitucionales costaron a NY aproximadamente 13.5 mil millones de dólares, afectando productos básicos, regalos y otros bienes, con un impacto promedio de 1,750 dólares por hogar en bienes de consumo.

Actualmente, en el estado de NY reside un millón de dominicanos, y decenas de miles de ellos poseen diferentes establecimientos comerciales (supermercados, consultorios médicos, bodegas, empresas de redistribución de artículos comestibles, de envío de mercancías a RD, y otros).

Otro tribunal federal también rechazó, la semana pasada, el intento del gobierno federal de ralentizar el proceso de reembolsos. La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal inició la siguiente fase del proceso de reembolso al remitirlo al tribunal de comercio de NY.

El gobierno federal recaudó hasta mediados de diciembre más de 130,000 millones de dólares gracias a los ahora extintos aranceles y, en última instancia, podría verse obligado a realizar reembolsos por 175,000 millones, según cálculos del Penn Wharton Budget Model.

Ahora, Aduanas y Protección Fronteriza de EUA (CBP) debe encontrar la manera de tramitar los reembolsos, pero la agencia federal dijo al juez que no puede devolver el dinero de los aranceles recíprocos impuestos.

La agencia reembolsa aranceles de forma rutinaria cuando se ha presentado algún tipo de error, pero su sistema “no fue diseñado para un reembolso masivo”, indicó.