Jueza NYC destaca como vital labor realiza Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis)

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La jueza de la Corte de Familia en el condado de El Bronx, Fiordaliza Rodríguez, destacó como vital la labor que realiza la entidad Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), que dirige el autor de esta crónica.

Tras recibir un reconocimiento de manos del congresista Adriano Espaillat (NY-13), a nombre de la organización, la magistrada expresó su agradecimiento por la labor de PreCoHis, que «eleva nuestras voces, defiende nuestros derechos y fortalece nuestra unidad como comunidad hispana».

Espaillat, el primer y único congresista dominicano en Estados Unidos, subrayó la importancia de la entidad en la promoción y visibilidad de la comunidad latina.

«El trabajo incansable de PreCoHis demuestra el poder que tenemos cuando nos apoyamos mutuamente, celebramos nuestras raíces y luchamos juntos por la justicia y la dignidad de todos», señaló la jueza.

Rodríguez agregó: «Mi trayectoria representa no solo mi esfuerzo personal y profesional, sino también el sacrificio y la esperanza de nuestras familias inmigrantes, que llegaron a este país buscando oportunidades y una vida mejor». «Cada paso que doy está guiado por ese legado”.

Sobre su labor en la Corte de Familia, la jueza enfatizó: «Mi compromiso es servir con empatía, integridad y profundo respeto por cada persona que llega ante mí».

«Sé que detrás de cada caso hay seres humanos con sueños, desafíos y una historia que merece ser escuchada».

«Haber nacido en una comunidad como la nuestra me da una perspectiva única que llevo conmigo cada día, y este reconocimiento reafirma ese deber», sostuvo.

La magistrada finalizó su carta expresando: «Gracias, Ramón Mercedes, por su liderazgo y por creer en la importancia de visibilizar a quienes trabajamos para que nuestras familias estén más seguras y nuestras comunidades más fuertes».

«Recibo este honor en nombre de todos los que me han apoyado; mis colegas, familia y la comunidad dominicana y latina que me inspira continuamente».

Finalmente, destacó su gratitud hacia el congresista Espaillat, «por sacar tiempo de su agenda para hacer entrega del reconocimiento», añadiendo aún más valor al gesto.

La Honorable Jueza Rodríguez ha sido árbitro en la Corte de Familia de Manhattan, maneja casos de servicios infantiles, derecho familiar, abuso infantil, negligencia, adopciones y cuidado de crianza, constituyendo un orgullo para la comunidad dominicana y un ejemplo destacado dentro del sistema judicial de Nueva York.

Además, es miembro activo de asociaciones de jueces, lidera comités importantes, mentoriza a estudiantes de derecho.