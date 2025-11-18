Lamentan en NYC fallecimiento madre del comunicador Charles Taveras

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos en esta ciudad, incluyendo al autor de esta crónica, lamentan el reciente fallecimiento de la prestante dama quisqueyana Ana Dolores Taveras, de 98 años de edad, madre del comunicador Chales Taveras.

La fenecida, oriunda de San Francisco de Macorís, procreó 12 hijos y sobreviven seis: Mayte, Juan, Juan Luis, César, Papito y Charles, asimismo, tener múltiples nietos y bisnietos. Residió por varias décadas en NYC.

Su cuerpo será expuesto el próximo sábado 22 en la funeraria Ortiz, ubicada en Broadway con la calle 192, en el Alto Manhattan, desde las 4:00 a 8:00 p.m.

El próximo martes 25 será expuesta en la Funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln en la capital dominicana, y recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, junto a quien fuera su esposo.