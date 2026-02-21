Lanzaría ataque limitado a Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El presidente de EEUU, Donald Trump, insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear.

“Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”, respondió a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un posible ataque en menor escala en territorio iraní, cerca del que EE.UU. ha ordenado un gran despliegue de navíos de guerra.

Las declaraciones de Trump llegan después de que este jueves, durante la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, marcara un plazo de diez días para decidir si interviene militarmente en Irán o no. Tanto la cadena CNN como el diario The New York Times han publicado esta semana que el ejército de Estados Unidos está preparado para atacar Irán de manera inminente.

De hecho, el despliegue militar EEUU en torno a Irán ha aumentado.

El portaaviones U.S.S. Gerald R. Ford se acercaba el miércoles al estrecho de Gibraltar para unirse al U.S.S. Abraham Lincoln, ya estacionado en aguas de Oriente Medio, según The Times.