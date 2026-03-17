Líderes dominicanos en El Bronx apoyan congresista Ritchie Torres para primarias demócratas

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Líderes dominicanos en El Bronx decidieron apoyar al congresista Ritchie Torres (D-15) por su excelente trabajo a favor de los residentes -unos 740 mil- en los sectores que representa: Allerton, Bathgate, Baychester, Belmont, Claremont, Fordham, Melrose, Morrisania, Morris Park.

Asimismo, en Mott Haven, Riverdale, Spuyten Duyvil, Tremont, Olinville, Norwood, Highbridge, Van Nest, Wakefield, West Farms, Williamsbridge y Woodlawn, áreas donde residen miles de familias dominicanas, entre otras etnias.

Este significativo apoyo subraya los profundos lazos entre el representante Torres y la vibrante comunidad dominicana, que es fundamental para la vida del distrito 15.

Por su parte, el congresista Adriano Espaillat (D-13) expresó: “Ritchie y yo trabajamos muy de cerca en Washington, y veo de primera mano cuán en serio se toma su labor. Está profundamente comprometido con la política pública y la incansable defensa del Bronx; nuestro condado y ciudad son más fuertes gracias a su liderazgo”, precisó.

Asimismo, el asambleísta George Álvarez (D-78) expresó: “Ritchie logra resultados reales para las familias trabajadoras. Lucha por calles más seguras, vecindarios más fuertes y una inversión significativa en nuestra comunidad. Su abogacía marca una diferencia real para la gente que representamos”, indicó.

Mientras, los concejales Oswald Feliz (D-15) y Pierina Sánchez (D-14) coinciden en señalar: “El congresista entiende la urgencia de los desafíos que enfrentan las familias de El Bronx, desde la seguridad pública hasta la calidad de vida y las oportunidades económicas”, y ha utilizado su plataforma para atraer atención y recursos a problemas que sus constituyentes han enfrentado por demasiado tiempo, subrayó Feliz.

De su lado, Sánchez sostuvo: “Él ha sido un aliado sólido en los temas de vivienda y justicia económica que afectan directamente a nuestros constituyentes. Escucha las voces locales y usa su plataforma para impulsar las prioridades de nuestras comunidades”, sentenció.