Todo listo para la Tercera Feria Inmobiliaria Banreservas en Estados Unidos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Todo está listo para el inicio de la Tercera Feria Inmobiliaria Banreservas en esta ciudad, así como en Lawrence, Massachusetts. Se trata de un evento dirigido a la diáspora dominicana interesada en adquirir y financiar su propio hogar en la República Dominicana.

Dominicanos residentes en ambos lugares, así como en estados aledaños, esperan con entusiasmo esta feria, que se llevará a cabo los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de este mes, en el piso 12 del Radio Hotel, ubicado en el 500 W de la calle 181, esquina con la avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan, a partir de las 10:00 a.m.

Asimismo, continuará los días sábado 21 y domingo 22 en Lawrence, Massachusetts, en el Parthum School Complex, a la misma hora.

Miles de dominicanos de Nueva Jersey, Connecticut, Boston, Springfield y Rhode Island, entre otras ciudades cercanas en el noreste de Estados Unidos, esperan con interés la oportunidad de acceder a financiamiento y conocer una amplia oferta de proyectos inmobiliarios en diversas regiones del país caribeño.

Durante las actividades, Banreservas ofrecerá atractivas condiciones de financiamiento, con préstamos de hasta el 90 % del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años, lo que permitirá a muchos connacionales hacer realidad el sueño de tener una vivienda en su país.

Se presentarán más de 6,000 unidades habitacionales, entre apartamentos, casas, villas y solares, con la participación de más de 30 desarrolladores y empresas inmobiliarias, quienes brindarán asesoría personalizada a los interesados.

Los asistentes también podrán realizar procesos de precalificación para financiamiento, recibir orientación financiera y conocer las distintas oportunidades de inversión inmobiliaria disponibles en la RD.

Con esta iniciativa, Banreservas reafirma su compromiso con los quisqueyanos residentes en el exterior y con el impulso de proyectos que contribuyen al desarrollo económico del país.