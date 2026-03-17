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Todo listo para la Tercera Feria Inmobiliaria Banreservas en Estados Unidos
Miles de dominicanos de Nueva Jersey, Connecticut, Boston, Springfield y Rhode Island, entre otras ciudades cercanas en el noreste de Estados Unidos, esperan con interés la oportunidad de acceder a financiamiento y conocer una amplia oferta de proyectos inmobiliarios en diversas regiones del país caribeño.
Nueva York. Todo está listo para el inicio de la Tercera Feria Inmobiliaria Banreservas en esta ciudad, así como en Lawrence, Massachusetts. Se trata de un evento dirigido a la diáspora dominicana interesada en adquirir y financiar su propio hogar en la República Dominicana.
Dominicanos residentes en ambos lugares, así como en estados aledaños, esperan con entusiasmo esta feria, que se llevará a cabo los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de este mes, en el piso 12 del Radio Hotel, ubicado en el 500 W de la calle 181, esquina con la avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan, a partir de las 10:00 a.m.
Asimismo, continuará los días sábado 21 y domingo 22 en Lawrence, Massachusetts, en el Parthum School Complex, a la misma hora.
Miles de dominicanos de Nueva Jersey, Connecticut, Boston, Springfield y Rhode Island, entre otras ciudades cercanas en el noreste de Estados Unidos, esperan con interés la oportunidad de acceder a financiamiento y conocer una amplia oferta de proyectos inmobiliarios en diversas regiones del país caribeño.
Durante las actividades, Banreservas ofrecerá atractivas condiciones de financiamiento, con préstamos de hasta el 90 % del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años, lo que permitirá a muchos connacionales hacer realidad el sueño de tener una vivienda en su país.
Se presentarán más de 6,000 unidades habitacionales, entre apartamentos, casas, villas y solares, con la participación de más de 30 desarrolladores y empresas inmobiliarias, quienes brindarán asesoría personalizada a los interesados.
Los asistentes también podrán realizar procesos de precalificación para financiamiento, recibir orientación financiera y conocer las distintas oportunidades de inversión inmobiliaria disponibles en la RD.
Con esta iniciativa, Banreservas reafirma su compromiso con los quisqueyanos residentes en el exterior y con el impulso de proyectos que contribuyen al desarrollo económico del país.
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