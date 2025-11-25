Llaman a dominicanos asistir a la marcha Fuerza del Pueblo el próximo día 30

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El proyecto «300 con Leonel» (Los multiplicadores de NY) exhorta los dominicanos integrarse a la «Marcha del Pueblo» que hará la Fuerza del Pueblo (FP), encabezada por el doctor Leonel Fernández, el próximo domingo 30 en la capital dominicana.

En rueda de prensa, expresan que la RD ha caído en la trampa de un partido cuya carta de presentación es la «improvisación y falta de criterio profesional para administrar con eficiencia los recursos y bienes de Estado».

«El PRM ha retrotraído a nuestro país al siglo XX, pareciera que quienes nos gobiernan trabajan intensamente en post de deteriorar los servicios públicos».

«Han vuelto y con mucha fuerza los tediosos apagones, ha colapsado el servicio eléctrico. El metro de Santo Domingo, una obra fruto de la visión progresista de Fernández, hasta hace poco sinónimo de eficiencia y confort, hoy parece un carro viejo; averías, falta de mantenimiento y paros que dejan varados a miles de usuarios».

«Los escándalos de corrupción en instituciones de servicios, como el Intrant y SeNaSa son el pan nuestro de cada día, el auge delincuencial ha quebrantado la tranquilidad y alegría a la familia dominicana, y el Gobierno con el mismo cuento de reformas y planes que no funcionan».

«La ya altísima canasta familiar, de los medicamentos, el acceso al agua potable y la falta de seguridad ciudadana, son de los males que a diario el pueblo dominicano tiene que soportar por la mala administración del PRM, y el Gobierno sigue con una telaraña de cuentos y justificaciones, mientras nuestros familiares y connacionales sufren los desaciertos», indican.

Hay un dicho popular que dice «nadie está tan mal, que no puede estar peor, y eso vive nuestro país con los perremeístas, de escándalo tras escándalo»; «hoy vivimos la narconovela del PRM donde han aflorado múltiples casos de personas estrechamente vinculadas a ese partido, y le han probado sus vinculados al narcotráfico internacional, un peligro nacional»

«Nuestra tarea a partir de hoy es que cada miembro de los «300» tiene el deber de localizar a familiares, amigos y relacionados en el país caribeño para que apoyen y asistan a la «Marcha del Pueblo», este domingo.

Participaron en la rueda de prensa Geraldo Rosario, coordinador general; asimismo, los directivos Wascarina Cabral, Joiner Jiménez, Julián Capellán, Julio Jiménez, Minorky Jiménez, Ramón Vargas, Ángel Fernández, Camila Padilla, y Wanda Fernández.