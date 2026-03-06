“Maravillado” por avances, ataques y destrucción Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- Agencias

El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió ayer, jueves, el rendimiento militar de las fuerzas armadas de su país en Irán y pidió no preocuparse por lo que venga después.

Durante una entrevista telefónica con el periodista Jonathan Karl de ABC News, el mandatario sugirió que deberían estar maravillados por el operativo militar llevado a cabo el fin de semana en Irán y al ser cuestionado sobre las consecuencias que esto puede traer dijo que deben olvidarse “de lo que viene después".

“Están diezmados durante un período de 10 años antes de que puedan reconstruirlo”, dijo el mandatario en referencia a la capacidad militar mermada de Irán tras los constantes ataques que iniciaron el 28 de febrero con el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

Una guerra que crece.-

El sexto día de guerra en Oriente Medio mantuvo ayer la tónica de los bombardeos israelíes contra Teherán y Beirut, pero la atención se centró en una posible extensión del conflicto a otros países fuera de la zona, aunque Irán negó estar detrás de ataques con drones a Turquía y Azerbayán. La mayoría de los países europeos intensificaron las tareas de repatriación de sus nacionales en los países de la zona, muchos de ellos en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

1,230 muertos.-

El número de fallecidos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desde el sábado sube ya a 1,230, informó la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.

EEUU ataca buque lleno de drones.-

EEUU afirmó ayer que atacó un buque portaviones de drones en Irán “aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial” y que su capacidad militar está lejos de agotarse. “Sólo en las últimas horas atacamos un portaviones de aviones no tripulado iraní, un barco aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial, y mientras hablamos, está en llamas”, dijo el comandante del Centcom.