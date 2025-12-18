Marco Rubio anuncia sanciones de EE. UU. a jueces de la CPI por investigaciones contra Israel

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves que la Administración Trump impuso sanciones directas contra dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), a quienes acusa de participar en acciones “politizadas e ilegítimas” dirigidas contra Israel.

En un mensaje difundido desde su cuenta oficial, Rubio afirmó que Washington actuó en respuesta a lo que considera un uso indebido del tribunal internacional.

“Hoy, la Administración Trump está sancionando a dos jueces de la Corte Penal Internacional directamente involucrados en acciones politizadas e ilegítimas contra Israel. Estados Unidos ha sido claro: continuaremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles para protegernos contra el lawfare de la CPI, su abuso de poder y su descarado desprecio por la soberanía de EE. UU. e Israel”, expresó.

Una postura firme frente a la CPI

La decisión se enmarca en la política exterior de la Administración Trump, que ha mantenido una posición crítica hacia la CPI, especialmente cuando el tribunal intenta investigar a ciudadanos estadounidenses o israelíes. Washington sostiene que la Corte carece de jurisdicción sobre ambos países, ya que ninguno es Estado parte del Estatuto de Roma.

Las sanciones anunciadas incluyen restricciones financieras y migratorias, aunque el Departamento de Estado no reveló de inmediato los nombres de los jueces afectados ni los detalles específicos de las medidas