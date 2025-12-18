Estados Unidos
Marco Rubio anuncia sanciones de EE. UU. a jueces de la CPI por investigaciones contra Israel
Las sanciones anunciadas incluyen restricciones financieras y migratorias, aunque el Departamento de Estado no reveló de inmediato los nombres de los jueces afectados ni los detalles específicos de las medidas
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves que la Administración Trump impuso sanciones directas contra dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), a quienes acusa de participar en acciones “politizadas e ilegítimas” dirigidas contra Israel.
En un mensaje difundido desde su cuenta oficial, Rubio afirmó que Washington actuó en respuesta a lo que considera un uso indebido del tribunal internacional.
“Hoy, la Administración Trump está sancionando a dos jueces de la Corte Penal Internacional directamente involucrados en acciones politizadas e ilegítimas contra Israel. Estados Unidos ha sido claro: continuaremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles para protegernos contra el lawfare de la CPI, su abuso de poder y su descarado desprecio por la soberanía de EE. UU. e Israel”, expresó.
Una postura firme frente a la CPI
La decisión se enmarca en la política exterior de la Administración Trump, que ha mantenido una posición crítica hacia la CPI, especialmente cuando el tribunal intenta investigar a ciudadanos estadounidenses o israelíes. Washington sostiene que la Corte carece de jurisdicción sobre ambos países, ya que ninguno es Estado parte del Estatuto de Roma.
