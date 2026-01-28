Más de 40 muertes por gélida tormenta EEUU que podría empeorar

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Tres hermanos que murieron en un estanque congelado en Texas se sumaron a las decenas de decesos en Estados Unidos como resultado de una ola de frío intenso, mientras las cuadrillas trabajaban el martes a marchas forzadas por atender los cientos de miles de cortes de electricidad en el sur del país y los meteorólogos advierten que el clima invernal podría empeorar. Autoridades de los estados afectados reportaron más de 40 muertes.

El intenso frío se prolongó tras el paso de una enorme tormenta que dejó caer grandes cantidades de nieve en una franja de más de 2,100 kilómetros (1,300 millas) desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra y dejó varias partes del sur cubiertas de hielo.

Vuelos cancelados.-

Según el portal FlightAware, este martes se cancelaron 1,851 vuelos y 2,900 sufrieron retrasos. Los aeropuertos en los que se han producido más demoras son el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago y el de Boston.

Las bajas temperaturas llegaron el martes hasta los estados sureños de Tennessee, Arkansas y Carolina del Norte, y se pronostica que vuelvan a bajar durante la noche. Se tiene previsto que varias partes del norte de Florida alcancen los -3,9 °C (25 °F) entre las últimas horas del martes y las primeras del miércoles.

Se pronostica que las condiciones invernales empeoren el viernes y el sábado en la mitad oriental de Estados Unidos. El servicio meteorológico nacional indicó que otra tormenta invernal podría afectar distintas partes de la costa este este fin de semana y se pronosticaban más récords de temperaturas bajas en partes tan al sur como Florida.

“Esta puede ser la temperatura más baja que se haya registrado en varios años en algunos lugares y la mayor duración del frío en varias décadas”, advirtió el martes el Centro de Predicción del Tiempo de la agencia.

Tres hermanos, de 6, 8 y 9 años de edad, murieron el lunes después de caer a través del hielo en un estanque privado cerca de Bonham, Texas, informó el jefe de policía del condado de Fannin, Cody Shook, el martes. La madre de los niños dijo que corrió hacia el lago congelado y trató desesperadamente de sacar a sus hijos del agua, pero el hielo seguía rompiéndose.

Todavía había más de 470,000 hogares y negocios sin servicio de electricidad la tarde del martes, siendo Tennessee y Mississippi los estados más afectados. La reconexión de algunas áreas gravemente afectadas podría llevar días.