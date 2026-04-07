Mayoría hispanos en Paterson apoyan al dominicano Alex Méndez para la alcaldía

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva Jersey. La mayoría de la comunidad hispana en esta ciudad, calculada en 160 mil, y el 64 % de ella pertenece a dicha etnia, ha expresado su apoyo al dominicano y actual concejal del Tercer Barrio, Alex Méndez, para la alcaldía.

Así lo hicieron saber durante un sondeo efectuado por este reportero.

Entre sus alegaciones para respaldar a Méndez figuran: Olga García sostuvo: “Méndez lo ha demostrado con hechos y su buen corazón para el bien de Paterson”; Roberto Rojas afirmó que Alex representa el compromiso y la transparencia de la ciudad de Paterson, y que tiene un compromiso real con la comunidad aquí.

Además, Frank Girón dijo: “Se necesita un cambio en Paterson, y Alex Méndez es el más idóneo para favorecerlo”; para Rafael Peña, el candidato representa la seguridad, limpieza, el trabajo y educación para los residentes de Paterson”; para Franklyn Almonte, Méndez le conviene a Paterson porque combatirá el crimen, el desempleo, y la suciedad, entre otros males.

Mayoría hispanos en Paterson apoyan dominicano Alex Mendez para alcaldía. Abril 2026

Asimismo, Ivelisse Almonte dijo: “Apoyo a Méndez porque ha sido un luchador por Paterson y defensor de la clase marginada”; para Jairol Almanzar, “votaré por Alex porque siempre ha sido un fajador por nuestro pueblo”.

Marino Rodríguez, por su parte, afirmó: “Méndez tiene todas las condiciones, capacidad, trabaja y es defensor de los habitantes de Paterson”.

Recientemente, cerca de un millar de hispanos (dominicanos, peruanos, mexicanos, colombianos y puertorriqueños, entre otras etnias) asistieron a un evento en su apoyo, celebrado en los diferentes salones y el patio español del establecimiento “Bocaditos Bistro”, ubicado en el 710 de la avenida Madison.