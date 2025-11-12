¿Qué mensaje envía la victoria de Zohran Mamdani al panorama político de Estados Unidos?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La victoria del demócrata Zohran Mamdani como alcalde electo de Nueva York refleja un cambio en el pensamiento de la ciudadanía estadounidense y un voto más consciente, enfocado en las soluciones más que en los a “discursos bonitos”, según expresó el politólogo dominicano José Luis Morillo Frías.

“Es la muestra de que hoy, en ciudades como New York, la gente quiere viviendas, alquileres fijos, mejoras de salarios, mejor educación para sus hijos y que paguen impuestos los que más tienen. Esa es la misma lectura de lo que sucedió en Virginia, Detroit, Atlanta, New Jersey y California, por tan solo citar algunos lugares.

Si los demócratas saben entender ese mensaje, en las elecciones de medio término del año que viene estarán arrasando”, manifestó Morillo Frías a periodistas de Hoy Digital.

Asimismo, el experto en derecho internacional señaló que la comunidad dominicana desempeñará un papel clave en la gestión del joven progresista, quien asumirá oficialmente su cargo a partir del 1 de enero de 2026.

“Para nadie es un secreto que Amanda Séptimo fue la dominicana detrás de la estrategia de consultar el voto latino, quienes votaron mayoritariamente por Zohran Mamdani. Siendo esto una muestra de que ella y su equipo político jugarán un rol de primer orden en la gestión del alcalde en New York, la ciudad que más dominicanos concentra en Estados Unidos, alrededor de 800 mil, lo que hace determinante su influencia y participación en cualquier gestión de esa ciudad”, precisó el líder social.

José Luis Morillo Frías destacó que, además, el triunfo de Mamdani fortalecerá los vínculos entre Nueva York y República Dominicana, dado el peso de la diáspora dominicana en la ciudad.

“Sin lugar a dudas, el peso que tiene la comunidad dominicana moverá a que el nuevo alcalde quiera fortalecer las relaciones con el país. Pero aún más, al estar dentro de su equipo estratégico la dominicana Amanda, veremos acciones concretas para desarrollar acuerdos entre la alcaldía de New York y nuestro gobierno, para impulsar planes de mejora de los dominicanos que viven en condiciones de pobreza extrema en esa ciudad, así como una mayor visibilidad de nuestra cultura y aportes a proyectos inmobiliarios que favorezcan a nuestra comunidad”, aseguró el también presidente de la Fundación para el Desarrollo y la Cooperación Internacional (FUDEC).

Las propuestas que impulsaron al nuevo alcalde

El experto, además, indicó que entre los aspectos más destacados de la campaña electoral de Zohran Mamdani figura su propuesta de crear un sistema de transporte público gratuito e impulsar guarderías universales, accesibles para todos los sectores sociales —clase baja, media o alta—, de modo que las familias puedan contar con espacios seguros para el cuidado de sus hijos sin que esto represente una carga económica que afecte sus limitados ingresos.

Otros aspectos importantes, afirmó José Luis Morillo Frías, fueron la propuesta de congelar los alquileres, el respeto a los derechos de las personas LGTBIQ+ y su compromiso de mantener a Nueva York como una ciudad santuario para los migrantes.