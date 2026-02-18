Meta enfrenta juicio por adicción juvenil: Mark Zuckerberg rechaza acusaciones de engaño

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, rechazó este miércoles ante un tribunal la sugerencia de que había engañado al Congreso sobre el diseño de sus plataformas de redes sociales, en el marco de un juicio histórico sobre la adicción de los jóvenes a estas aplicaciones.

Durante el interrogatorio, el abogado Mark Lanier presentó correos electrónicos de 2014 y 2015 en los que Zuckerberg planteaba objetivos de aumentar el tiempo de uso de la aplicación en porcentajes de dos dígitos. Esto contrastaría con su testimonio ante el Congreso en 2024, donde aseguró que la empresa no fijaba a sus equipos la meta de maximizar el tiempo dedicado a sus aplicaciones.

Zuckerberg respondió que, aunque en el pasado Meta sí tuvo objetivos relacionados con el tiempo de uso, la compañía cambió su enfoque. “Si está tratando de decir que mi testimonio no fue preciso, estoy totalmente en desacuerdo con eso”, afirmó.

Esta es la primera vez que el fundador de Facebook testifica ante un tribunal sobre el impacto de Instagram en la salud mental de los usuarios jóvenes. Aunque ya había comparecido ante el Congreso, el juicio con jurado que se celebra en Los Ángeles tiene implicaciones más profundas: Meta podría enfrentar indemnizaciones si pierde el caso, y el veredicto pondría en riesgo la defensa legal que las grandes tecnológicas han sostenido durante años frente a demandas por daños a los usuarios.

El proceso forma parte de una reacción global contra las plataformas digitales, acusadas de contribuir a problemas de salud mental en niños y adolescentes. El resultado de este juicio podría marcar un precedente en la regulación y responsabilidad de las redes sociales frente a sus usuarios más vulnerables.