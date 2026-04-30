Miles de dominicanos utilizan aeropuertos en EE. UU., catalogados como estresantes

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Decenas de miles de pasajeros dominicanos utilizan mensualmente los principales aeropuertos de Estados Unidos para viajar a distintas partes del mundo, los cuales han sido catalogados como “estresantes”, según un estudio de la empresa de transporte Mozio, con sede en esta ciudad.

Entre estos aeropuertos se encuentran el Internacional O’Hare de Chicago, LaGuardia y JFK en NYC, así como Newark, en Nueva Jersey.

El estudio de Mozio se basa en una combinación de factores: Altos costos de estacionamiento, largos tiempos de traslado, retrasos en salidas y llegadas, baja puntualidad de vuelos y gran congestión.

Los retrasos se traducen en conexiones perdidas, gastos adicionales y experiencias negativas, tanto para turistas como para viajeros de negocios.

Además, los elevados costos de estacionamiento representan una carga adicional, especialmente para quienes eligen trasladarse en su propio vehículo.

Por su parte, el aeropuerto O’Hare de Chicago, el que cuenta con más pistas del mundo, realizó en 2025 un total de 857,392 operaciones aéreas, transportando a 84,851,825 pasajeros. Es considerado el más “estresante”.

A continuación, LaGuardia, el segundo más estresante, realizó en 2025 la suma de 354,645 operaciones, transportando a 32,791,050 pasajeros.

Este aeropuerto se usa principalmente para vuelos domésticos dentro de EE. UU., pero recibe vuelos de aeropuertos con aduanas estadounidenses, como Ottawa y Toronto en Canadá, o Freeport y Nassau en las Bahamas y Bermudas.

El JFK y Newark comparten el tercer lugar en estrés. El JFK cuenta con cinco terminales activas (1, 4, 5, 7 y 8) conectadas por el AirTrain, operando como un hub principal de JetBlue, Delta y American Airlines. En 2025, realizó 464,281 operaciones, transportando a 62,629,455 pasajeros.

Mientras tanto, O’Hare, con más pistas del mundo, realizó esas 857,392 operaciones para transportar 84,851,825 pasajeros.