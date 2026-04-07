Miles Policías EUA solicitarán a juez NY no envíe a prisión sargento dominicano acusado de homicidio

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Alrededor de 11 mil agentes de la Policía pertenecientes a esta ciudad, Chicago, Phoenix, Milwaukee, Orlando, Los Ángeles, Dallas y Atlanta, así como agentes de Scotland Yard-Londres, y del Servicio de Policía de Ottawa-Canadá firmaron una petición pidiendo al juez Guy Mirtchell, de la Corte en El Bronx, que no encarcele al sargento dominicano NYPD, Erik Durán, acusado de homicidio por la muerte del puertorriqueño Eric Duprey, en agosto 2023.

Aproximadamente 7.000 agentes del NYPD figuran como la mayoría de firmantes, reporta el medio anglosajón Daily News, en su edición de este lunes.

Durán, asignado a la Unidad Anti Narcóticos, se encontraba de servicio de manera encubierta en la avenida Aqueduct con la calle 192, en el sector de Kingsbridge Heights, cuando Duprey, al notar la presencia de los agentes emprendió la huida en un motor, informó en ese entonces la policía.

Fue perseguido por el oficial, que al no lograr apresarlo, le lanzó una hielera, logrando golpearlo y hacerle perder el control en la moto que pretendía huir.

La víctima no llevaba casco, y tras perder el control chocó contra un árbol y salió despedido de la moto. Se golpeó la cabeza contra el pavimento y cayó debajo de un vehículo estacionado.

Según la policía, Duprey, un repartidor, estaba comprando drogas. Su familia afirma que huyó del lugar porque su motocicleta no estaba matriculada.

En la petición, los agentes afirmaron que Durán no debería ser castigado por tomar una decisión en una fracción de segundo que los policías se ven obligados a tomar todos los días.

Fue un policía activo con más de 50 detenciones por posesión ilegal de armas de fuego, según consta en la petición.

“La labor de proteger al público de los delincuentes es inherentemente peligrosa y conlleva riesgos imprevistos. Como agentes del orden, no se puede esperar que cumplamos con nuestro trabajo de manera eficaz sabiendo que una decisión de buena fe tomada en una situación que evoluciona rápidamente podría costarnos la libertad”, afirma la petición de los policías.

“Esta posibilidad se agrava por el hecho de que los delincuentes habituales, con quienes arriesgamos nuestras vidas y nuestra seguridad para detener, a menudo nunca pisan una prisión”.

Durán se enfrenta a una pena de entre cinco y quince años de prisión. Ya ha sido despedido por el NYPD.