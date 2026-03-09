Muere Alexander Butterfield, el asesor de Richard Nixon que reveló las cintas de Watergate

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Alexander Butterfield, el asesor de la Casa Blanca que, sin querer, aceleró la renuncia de Richard Nixon tras el escándalo de Watergate al revelar que el presidente había instalado micrófonos ocultos en la Oficina Oval y la Sala del Gabinete y grabado sus conversaciones rutinariamente, falleció. Tenía 99 años.

Su muerte fue confirmada a The Associated Press por su esposa, Kim, y John Dean, quien sirvió como asesor de la Casa Blanca para Nixon durante el escándalo de Watergate y luego, junto con Butterfield, ayudó a exponer las irregularidades .

“Tenía la gran responsabilidad de revelar algo que había jurado guardar en secreto, como la instalación del sistema de grabación de Nixon”, dijo Dean. “Se puso de pie y dijo la verdad”.

Como asistente adjunto del presidente, Butterfield supervisó el sistema de grabación conectado a dispositivos de escucha activados por voz que se habían colocado secretamente en cuatro lugares, incluida la oficina de Nixon en el Edificio de Oficinas Ejecutivas y el retiro presidencial en Camp David.

Butterfield dijo más tarde que, además de él mismo y del presidente, creía que sólo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, HR Haldeman, un asistente de Haldeman y un puñado de agentes del Servicio Secreto sabían sobre el sistema de grabación.

“Todo fue grabado… mientras el presidente estuvo presente”, dijo Butterfield a los investigadores de Watergate cuando testificó bajo juramento durante una entrevista preliminar.

Las cintas expondrían el papel de Nixon en el encubrimiento posterior al robo en 1972 en la sede del Partido Demócrata en el edificio Watergate. Para evitar un juicio político por parte de la Cámara de Representantes, Nixon dimitió el 9 de agosto de 1974, menos de un mes después de que la Corte Suprema le ordenara entregar las cintas pertinentes al fiscal especial del caso Watergate.

Butterfield creía haber influido en el destino del presidente. «No me gustaba ser la causa, pero sentía que lo era, en muchos sentidos», declaró en una historia oral de 2008 para la Biblioteca y Museo Presidencial de Nixon.

Butterfield, un amigo de la universidad de Haldeman en UCLA que había contactado a su amigo para preguntarle sobre oportunidades en la nueva administración de Nixon, sirvió como asistente adjunto de Nixon entre 1969 y 1973. En esa capacidad, trabajó bajo las órdenes de Haldeman y, entre otras funciones, fue secretario del Gabinete y ayudó a supervisar las operaciones de la Casa Blanca.

El veterano de la Fuerza Aérea había dejado la Casa Blanca para convertirse en administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA) cuando miembros del comité del Senado lo interrogaron en privado el 13 de julio de 1973, durante la investigación del allanamiento de Watergate. Una pregunta rutinaria sobre la posibilidad de un sistema de grabación surgió tras el testimonio del exasesor de la Casa Blanca, John Dean, quien creía que una conversación que había mantenido con Nixon podría haber sido grabada.

Cuando Butterfield reconoció la existencia de un sistema de grabación, compareció ante una audiencia pública del Comité Selecto del Senado sobre Actividades de la Campaña Presidencial. La revelación pública, el 16 de julio de 1973, de un sistema de grabación diseñado para grabar todas las conversaciones del presidente dejó atónitos a amigos y enemigos de Nixon. Las cintas prometían a los investigadores del Watergate una valiosa fuente de pruebas para determinar qué sabían Nixon y otros sobre el allanamiento; mucho, como se demostró.

Los esfuerzos de los investigadores para obtener acceso a las cintas desencadenaron una batalla legal que duró un año y que se resolvió en julio de 1974 cuando la Corte Suprema dictaminó por unanimidad que Nixon tenía que entregarlas.

Las miles de horas de cintas que se hicieron públicas a lo largo de los años —ahora bajo el control de los Archivos Nacionales— ofrecen una visión única, aunque a menudo poco favorecedora, de Nixon. Sus palabras expusieron su mal carácter, lenguaje vulgar, opiniones racistas y religiosas intolerantes, y opiniones sinceras sobre figuras nacionales e internacionales.

“Simplemente pensé: 'Cuando escuchen esas cintas...' O sea, sabía lo que contenían... son explosivas”, declaró Butterfield a la Biblioteca Nixon. “Supongo que no preví que el presidente podría ser destituido o sometido a un juicio político, pero pensé que serían unos años peligrosos para él. Supongo que no podía concebir que (Nixon) fuera obligado a dejar el cargo. Nunca antes había sucedido”.

Butterfield declaró posteriormente que creía que el sucesor de Nixon, el presidente Gerald Ford, lo despidió como administrador de la FAA en 1975 como parte de un acuerdo alcanzado entre los empleados de Nixon y Ford. Añadió que, según amigos de la Casa Blanca, había sido objeto de persecución poco después de su testimonio ante el comité del Senado.

Tras dejar la FAA, Butterfield trabajó como ejecutivo de negocios en California. Obtuvo una maestría en la Universidad de California, San Diego, en 1994.

Alexander Porter Butterfield nació el 6 de abril de 1926 en Pensacola, Florida.

Dejó la UCLA para unirse a la Marina y más tarde obtuvo una licenciatura de la Universidad de Maryland en 1956 y una maestría de la Universidad George Washington en 1967.

En 1948, se unió a la Fuerza Aérea y sirvió como instructor en una base cerca de Las Vegas durante la Guerra de Corea. Posteriormente, sirvió en Alemania. En Washington, fue asistente militar del asistente especial del secretario de Defensa en 1965 y 1966, y posteriormente se desempeñó como representante militar superior de Estados Unidos y representante del comandante en jefe de las Fuerzas del Pacífico en Australia. Se retiró con el rango de coronel tras 20 años en la Fuerza Aérea.

Butterfield fue implacable en sus críticas al expresidente en años posteriores. Si bien elogió los logros de Nixon en asuntos exteriores, consideró a su exjefe "un hombre poco honesto" y "un estafador", y creía que Nixon sabía del robo de Watergate antes de que ocurriera y fue el artífice del encubrimiento posterior.

Butterfield se encontró "aplaudiendo... simplemente aplaudiendo" el día que Nixon renunció, dijo a la Biblioteca Nixon, porque "la justicia había prevalecido".

"No pensé que pasaría nada durante un tiempo", dijo. "Este tipo era el cabecilla".