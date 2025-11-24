Nace el partido político dominicano «Prosperidad Ciudadana» (PC)

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- Este fin de semana nació en esta ciudad el «Partido Prosperidad Ciudadana» (PC), teniendo como lema: «Con fe en Dios y Lealtad al Pueblo», cuyo presidente es el joven empresario y aguerrido dirigente político Ruddy Durán.

Al evento asistieron dirigentes políticos, empresarios, profesionales, periodistas, comerciantes, líderes comunitarios, jóvenes, amas de casas y ciudadanos comunes, entre otros.

El presidente del partido fue presentado por el dirigente político Rafael Paulino. Durante su discurso, Durán manifestó, «ustedes que han luchado incansablemente para salir adelante y aun así se unen a la lucha histórica contra el sistema que nos ha obligado a marcharnos de nuestra Quisqueya convirtiéndonos en exiliados económicos».

«Deben marcar este 22 de noviembre, como una fecha ilustre que quedará por siempre grabada en sus corazones». «Una fecha cuyo significado les explicarán orgullosamente a sus hijos, para que ellos en su momento les puedan contar a sus nietos y bisnietos la gloriosa historia de nuestra lucha por la igualdad, la justicia y nuestra cultura».

«Aunque esta lucha está siendo proclamada hoy, la ganaremos si resistimos, insistimos e inspiramos día a día, una lucha que no nos intimida la privación, el sufrimiento, sacrificio y no escatimamos tiempo, fuerza, libertad ni la vida misma».

«Esta lucha está llena de risas, lágrimas, calor, frío y sin espacio para lo tibio. Estamos profundamente orgullosos de nuestra lucha, porque es justa, noble e indispensable para poner fin al humillante deterioro social, económico y cultural que nos ha sido impuesta», sentenció Durán.

«En dominicana aún experimentamos trabajo forzoso a cambio de una paga que no nos permite satisfacer nuestra hambre, costear las necesidades médicas, educación de calidad, tener alojamiento decente o criar a nuestros hijos con la seguridad de los servicios básicos garantizados».

«Las revoluciones la hicieron la gente, las masas, los colectivos, pero el valor de ellos es el pensamiento que pusieron en marcha, el concepto de la movilización en torno a lo correcto y con las alianzas de todo el pueblo, por eso hacemos el llamado de unidad para juntos desarrollar el programa de transformación en RD», afirma.

No Podemos olvidar nuestra historia, sobre todo, de quienes nos independizamos. No podemos olvidar uno de los tantos hechos deliberado más siniestro y absoluta crueldad, «el degüello de Moca en 1805».

«Eso nos trae a tomar conciencia en nuestros corazones y el espíritu de una fuerza indecible de lucha para nuestro pueblo», indicó Durán.

«Es este el momento preciso de que el futuro de nuestro amado país esté en las manos de su propio pueblo, con democracia directa y la igualdad para todos los ciudadanos dominicanos, comencemos juntos una nueva lucha que llevará a nuestro país hacia la paz, prosperidad y grandeza. Juntos estableceremos justicia verdadera».

«Revisaremos todas las viejas leyes y las convertiremos en nuevas para que sean justas, nobles y que se apliquen sin distinción e igualdad. Detendremos la persecución del libre pensamiento y la libre expresión, vigilaremos que los ciudadanos disfruten de las libertades básicas previstas por la Declaración de Derechos Humanos y nuestras leyes».

«Erradicaremos toda discriminación, cualquiera que sea su origen, y aseguraremos para todos un paso por la vida adecuado a su dignidad humana, que corresponda a su trabajo y su lealtad con el país», expresó Durán.

«Intuiremos en el país una paz basada no en las armas, ni represiones sino en la concordia y la buena voluntad. Y en todo esto podemos confiar no solo en nuestras propias fuerzas y riqueza inmensa, también en la asistencia de los numerosos estados extranjeros, cuya cooperación aceptaremos cuando no esté encaminada a imponernos una política foránea».

«Les pido a todos que no retrocedan ante cualquier sacrificio por el bien de asegurar el éxito de nuestra gran misión de salvar la RD una vez más».

«Hago un llamado a todos los ciudadanos dominicanos, jóvenes, hombres y mujeres para que adopten con responsabilidad la tarea de sumarse a una nueva transformación política en la RD a través del PC, para un mejor porvenir para el pueblo dominicano».